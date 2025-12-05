肌少症年輕化…50歲即可篩檢 《元氣網》醫療展推AI檢測

肌少症日趨年輕化，根據最新診斷共識，肌少症篩檢年齡已下修至50歲，顯示中壯年起就可能出現肌少症。聯合報健康事業部今年參與2025年台灣醫療科技展，現場提供肌少症檢測體驗，民眾檢測後，運用AI工具估算，可得知肌少症風險。

聯合報健康事業部攤位於南港展覽館一館一樓K201，現場完成體驗任務，可獲得小禮物。

聯合報健康事業部今年以「元氣網腦力健身房」、「肌少症檢測體驗」以及「元氣網YouTube影音頻道」為展示主軸，12月6日將安排「慢病好日子Open Podcast」於現場錄製，邀請台北市立關渡醫院院長陳亮恭、天主教失智老人基金會處長陳俊佑、正光診所院長洪文岳等分享健康資訊。

元氣網的「腦力健身房」，是全台唯一以失智症與肌少症為專長核心的AI健康工具，結合元氣網專業內容，打造嶄新的大腦健康互動體驗。民眾可於現場體驗「健腦教練」的多項功能，包括即問即答的失智Q&A、一鍵快速提問、科學化的健腦遊戲等，認識大腦保健。

現場也帶民眾認識肌少症，從民眾最關心五大問題，包括何謂肌少症、為何會發生肌少症、五大典型徵兆、高風險族群特徵以及如何預防肌少症等，快速檢視自身是否具有肌少症風險。

一位具護理專業背景的民眾昨於現場參與活動，她說，失智症與肌少症雖常被一起討論，但其本質不同，失智症與基因檢測、腦部功能退化相關，肌少症則是多數人都可能面臨的狀況。

若能透過AI工具及早知道風險並採取行動，將具實質幫助。她試用元氣網「腦力健身房」AI Chatbot後，認為資訊可信度高、內容完整且引導清楚，歡迎民眾體驗。