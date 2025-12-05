聽新聞
0:00 / 0:00

肌少症年輕化…50歲即可篩檢 《元氣網》醫療展推AI檢測

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
聯合報健康事業部參與台灣醫療科技展，現場提供肌少症檢測體驗。記者陳雨鑫／攝影
聯合報健康事業部參與台灣醫療科技展，現場提供肌少症檢測體驗。記者陳雨鑫／攝影

肌少症日趨年輕化，根據最新診斷共識，肌少症篩檢年齡已下修至50歲，顯示中壯年起就可能出現肌少症。聯合報健康事業部今年參與2025年台灣醫療科技展，現場提供肌少症檢測體驗，民眾檢測後，運用AI工具估算，可得知肌少症風險。

聯合報健康事業部攤位於南港展覽館一館一樓K201，現場完成體驗任務，可獲得小禮物。

聯合報健康事業部今年以「元氣網腦力健身房」、「肌少症檢測體驗」以及「元氣網YouTube影音頻道」為展示主軸，12月6日將安排「慢病好日子Open Podcast」於現場錄製，邀請台北市立關渡醫院院長陳亮恭、天主教失智老人基金會處長陳俊佑、正光診所院長洪文岳等分享健康資訊。

元氣網的「腦力健身房」，是全台唯一以失智症與肌少症為專長核心的AI健康工具，結合元氣網專業內容，打造嶄新的大腦健康互動體驗。民眾可於現場體驗「健腦教練」的多項功能，包括即問即答的失智Q&A、一鍵快速提問、科學化的健腦遊戲等，認識大腦保健。

現場也帶民眾認識肌少症，從民眾最關心五大問題，包括何謂肌少症、為何會發生肌少症、五大典型徵兆、高風險族群特徵以及如何預防肌少症等，快速檢視自身是否具有肌少症風險。

一位具護理專業背景的民眾昨於現場參與活動，她說，失智症與肌少症雖常被一起討論，但其本質不同，失智症與基因檢測、腦部功能退化相關，肌少症則是多數人都可能面臨的狀況。

若能透過AI工具及早知道風險並採取行動，將具實質幫助。她試用元氣網「腦力健身房」AI Chatbot後，認為資訊可信度高、內容完整且引導清楚，歡迎民眾體驗。

肌少症 失智症 健腦 基因檢測 健身房 元氣網 陳亮恭 年輕化 聯合報健康事業部

延伸閱讀

今起4天醫療科技展 元氣網陪您練腦力、護肌力、補健康知識，完成任務拿好禮

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

帶狀皰疹疫苗能保護大腦？研究曝降失智風險也減少近半死亡率

不健康餘命長…肌少症是關鍵之一 陳亮恭：成人健檢應納握力與小腿圍

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。