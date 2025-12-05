聽新聞
醫療業結盟科技大廠…AI+基因定序 精準幫癌友找標靶藥

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
次世代基因定序，AI驅動臨床精準醫療科技結盟。記者閻廣聖／攝影
次世代基因定序，AI驅動臨床精準醫療科技結盟。記者閻廣聖／攝影

台灣醫療科技界拋出震撼彈，台、美、日三國聯合開發，由Illumina領軍，結合帆宣集團智群智慧、柏瑞醫、NTT DATA、HPE等科技大廠，與全球基因定序龍頭Illumina結盟，打造「AMG」臨床平台，透過人工智慧AI、基因定序、大數據，精準為癌友找到救命的標靶藥物。

Illumina亞太區商務長王咨涵表示，台灣在醫療研發與AI技術上的表現傑出，極具潛力，這次與帆宣集團／智群智慧（SGSC）和柏瑞醫（Biomedica）等公司合作，不僅整合技術結合，也整合了價值鏈，讓基因資料不再只是研究數據，而是臨床用藥決策的關鍵。

經國科會南部科學園區管理局的全力促成下，Illumina攜手帆宣集團智群智慧，柏瑞醫、NTT DATA Taiwan（台灣恩悌悌數據）及慧與科技（HPE）等我國多家重量級醫療科技公司，於2025台灣醫療科技展中正式發表全新合作計畫「AI NGS AMG智慧精準醫療解決方案」。

柏瑞醫執行長張漢威表示，過去臨床作業仰賴人工耗費時間，流程繁瑣且結果穩定性較低。「AMG」臨床平台問世後，結合自動化與AVIT AI，取代人工操作確保程序快速穩定，並一鍵整合數據、生成簡要報告，大幅簡化繁瑣流程，顯著提升醫師臨床決策的精準度，為癌症患者帶來更快速且精準的診斷與治療決策流程。

張漢威強調，透過AI與次世代基因定序的深度整合，系統能在短時間內解析關鍵基因變異，協助臨床醫師評估並匹配最合適的標靶治療與免疫療法，真正落實伴隨式精準醫療的臨床導入與最佳化。此系統預計明年與國內幾家醫學中心合作應用。

聯盟分工精細，各有專長，原廠引擎由Illumina提供最頂尖的定序儀器。帆宣集團專攻自動化系統設備，整合硬體與自動化。柏瑞醫自主開發「AIVITA AI智慧分析平台」，宛如AI大腦，負責軟體分析與判讀。NTT DATA &HPE則扮演「運算基石」角色，提供強大的數據架構與算力。

智群智慧治理長李易融指出。強強聯手，確保醫師所拿到的分析報告為「原廠保固、臨床可用」的精準抗癌武器，而非坊間隨便拼湊的數據。

