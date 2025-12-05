聽新聞
健康主題館／早上總是昏沉倦怠 恐是早餐吃錯了

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
早餐要避開精緻澱粉，可選擇優格、水果與燕麥補足蛋白質，有助於穩定血糖。圖／123RF
早餐要避開精緻澱粉，可選擇優格、水果與燕麥補足蛋白質，有助於穩定血糖。圖／123RF

一大早起床，吃完早餐匆匆忙忙趕上班上課，但明明睡了一晚，卻覺得昏昏欲睡、倦怠、無法集中精神？營養師楊哲雄表示，如果早餐吃錯了，會引發血糖快速波動，導致精神不濟，甚至可能一整天的血糖都處於不穩定的狀態。究竟該怎麼吃早餐，才能有精神面對工作、課業？建議掌握4重點，可讓血糖趨於穩定。

重點1：主食全穀及非精緻雜糧

許多人早餐常吃的白饅頭、白吐司屬於精緻澱粉，加工程度較高，會讓血糖上升得比較快。楊哲雄建議，主食可換成雜糧麵包、全麥吐司、燕麥類，會讓血糖比較平穩。不過，也要控制主食的量，大概是一個拳頭左右的大小，雖然全穀雜糧有很多優點，但並不是吃愈多愈好。

重點2：足夠蛋白質增飽足感

早餐務必要攝取足夠的蛋白質，才能開啟一天活力，亦可以幫助穩定血糖、增加飽足感。楊哲雄表示，一餐大概要吃到一個掌心的豆魚蛋肉類，例如水煮蛋、雞胸肉 、優格等，都是不錯的蛋白質來源，脂肪含量較低，也含有多種維生素和礦物質。

重點3：攝取蔬菜水果助消化

楊哲雄建議，早上應該要吃一些蔬菜及水果，蔬菜的攝取量跟主食差不多，水果則差不多是一個拳頭大小。一早補充新鮮蔬果，可攝取膳食纖維，並提供維生素與礦物質，可以讓人的精神更好，也有助於消化、排便順暢、穩定血糖。

重點4：適量堅果種子補充油脂

楊哲雄說，早餐還可以搭配食用一茶匙的堅果種子，例如杏仁果、核桃、南瓜籽等，補充油脂，可以讓血糖上升的速度比較平緩。但要注意適量食用，大約一個大拇指大小為宜，以無調味、低溫烘烤的原味堅果為主。

避免肥胖 國健署推「均衡早餐」

早餐是一天的第一餐，吃進去的食物影響著一整天的血糖變化，國健署也推「均衡早餐」菜單，避免肥胖和慢性病悄悄找上門。

均衡早餐

1.每天早晚1杯奶，補充蛋白質和鈣質。

2.每餐水果拳頭大，攝取豐富的膳食纖維、維生素C和有抗氧化功能的植化素。

3.飯跟蔬菜一樣多，每餐主食和蔬菜的份量差不多。

4.豆魚蛋肉一掌心，每餐的蛋白質食物要吃到一個掌心的大小。

5.堅果種子一茶匙，不飽和脂肪酸對心血管健康有益。

