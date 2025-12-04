莊國鑫舞蹈劇場《Mihaay 6432》看創傷 舞者淚中重生

莊國鑫原住民舞蹈劇場雙舞作《Mihaay 6432》、《是有奪久，沒有唱歌了我們》本周五至周日在台北表演藝術中心登場，其中《Mihaay 6432》舞名典故來自2018年普悠瑪事故班次。舞蹈劇場藝術總監莊國鑫說，該舞靈感雖來自該事故，但講的是所有創傷，盼以此作獻給每位經跌倒又努力站起來的人。

莊國鑫2018年也與妻子及帶領的花蓮北埔國小舞蹈隊在普悠瑪6432班次，保護了所有學生，但自己在事後罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。曾是北埔國小舞蹈隊成員的舞蹈劇場舞者們，一路看老師歷經創傷都很心疼，自述跳該舞既想流淚，又有重生的感覺。

莊國鑫1999年在北埔國小成立舞蹈隊教阿美族傳統舞蹈，2005年另在校外成立莊國鑫原住民舞蹈劇場，「我發現舞蹈隊小學畢業後，限於家境很難延續舞蹈喜好，我想讓想跳舞的人永遠有基地可回。」舞團成員因此都曾是北埔國小成立舞蹈隊。

本次在《Mihaay 6432》擔大梁的舞者吳晶茹，當年就是國小畢業後就加入舞蹈劇場，念大學乃至工作後仍每月固定回花蓮排練。她說看老師歷經去身心科的焦慮這幾年，覺得老師很勇敢，因為老師還是得常參加各種課程活動，一直硬撐，「我們現在搭火車都會很注意了，老師一定更難熬。」

這次看老師透過《Mihaay 6432》將當年痛苦超脫，吳晶茹說，看老師以創作方式抒發，現在也不用吃藥，舞團都很開心。只是這次老師首次自己也上台，就是扮演受傷的自己，讓他們看得都很想流淚。

不過在舞末，莊國鑫仍透過吳晶茹的角色，傳達迎向天際的概念，吳晶茹說，老師說還是想呈現一種希望的感覺，因為他也是這樣走出來。全程舞來，也讓她有種自己也重生的感覺，希望觀眾也能體會。

身為慈濟醫院藥劑師的舞者許韋莉，則是舞蹈劇團初代成員，也看著莊國鑫轉變。她回憶，事故後她首次見到老師，老師從原本非常正面的形象，一度變得眼神空洞、無法聚焦，讓她很心疼。好在透過治療與舞蹈，老師已走出來，雖然傷痛永在，已能與傷痛共處。

《Mihaay 6432》中Mihaay，意指莊國鑫來自的阿美族太巴塱部落針對亡靈的特殊祭儀「慰靈祭」，許韋莉說，老師透過這也走出困境，不再害怕。她認為該舞重點是帶領大家看到亮的那面，「在世者也可以透過撫慰自己的心靈，共同形成強大的力量。」

也是資深舞者的高依梵，在莊國鑫深陷PTSD無法出門時，曾與同儕一起去老師家門外放禮物、用監視器打招呼，希望鼓勵老師。她說跳這支舞，讓她更能體會老師事發時感受，第一次跳時，更突然很想哭。但也慶幸老師已走出。

莊國鑫則說，他編此舞到最後，覺得人人有自己的創傷，不管是來自家庭、工作或人生其他災難，本質都接近，希望作品扣住觀眾心中這塊。舞中也仍可見事故暗示，例如編曲家將平交道噹噹聲、金屬撞擊聲融入音樂，舞者共舞的木箱，則既暗示車廂也比喻棺材，將現場畫面作藝術轉化。