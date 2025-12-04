聽新聞
大貨車司機 每日開車將不得逾10小時
交通部上月預告修正「汽車運輸業管理規則」，未來大貨車駕駛每日手握方向盤開車時間不得逾十小時；臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會不滿交通部未提出配套，昨至交通部前抗議，並批評修正單一條文，無法真正改善過勞駕駛問題。
工會提出四大訴求，包含訂定安全運費；業者違規，上游業者應連帶被開罰；明確規範工時認定及業務範圍；交通部應盤點客運、貨運業者運能，若人力無法負擔，應要求限期改善，同時也呼籲交通部應正視基層實務上遇到的問題，並應介入處理。
現行客運、遊覽車等營業大客車的駕車及休息時間有相關規範，交通部近期修法再擴大納入營業大貨車，未來大貨車駕駛每天手握方向盤的開車時間不得超過十小時。駕駛若連續駕車四小時，至少需休息卅分鐘。
若分次休息，每次不得少於十五分鐘；若因工作性質具有連續性或碰上交通壅塞，雖可調整休息安排，但最長仍不得連續駕車超過六小時，且之後必須一次休滿四十五分鐘。最快明年上半年實施，違反可處業者九千至九萬元罰鍰，將影響約七萬七○○八輛營業大貨車。
臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會認為交通部未提出配套，昨至交通部前抗議，理事長林映辰說，二○一○年起，汽車運輸業管理規則已增訂營業大客車駕駛勤務的工時限制，明定每日最多駕車時間不得超過十小時、連續駕車時間不得超過六小時、連續兩個工作日之間，應有連續十小時以上休息時間。
林映辰坦言，無論客運業或貨運業，皆處於「低底薪＋加班費」的結構性勞動困境中，駕駛除承擔高度事故風險與工作壓力外，仍須仰賴長時間勞動才能維持生計。因此，光靠汽車運輸業管理規則修法無法解決難題。
