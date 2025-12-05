聽新聞
0:00 / 0:00

身障團體立院陳情 盼身障權法納入被照顧者聲音

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

近日身障者遭遇照顧殺人、斷食善終等事件，引發卅個身障團體不滿，於本周三至行政院前陳情抗議，部分成員夜宿行政院，昨上午再至立法院群賢樓前表達訴求，盼本次「身障權法」修法，應全面納入被照顧者的聲音。多名立委昨到立院外與障團見面，立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔代表接下陳情書並強調，行政院別再怠惰，盡快完成政院版「身心障礙者權益保障法」修正草案，送至立院審查。

陳抗活動總召、身障者自立生活聯盟理事長林君潔說，許多攸關身障者權益政策擬定，均以工作者、家人角度出發，未尊重身障者實際需求，盼本次修法別再只重視照顧者意見，淪為「家庭照顧者辦法」，應全面納入被照顧者的聲音，且身障者生活充滿阻礙，包括道路難行、輔具、個人助理申請複雜且昂貴等，盼政府設法解決。

廖偉翔說，近年長照殺人頻傳，政府應盡快弭平身障者生活障礙，伴隨科技不斷進步，但卻未讓身障者生活更加便利，政府不該再閃躲，「身障權法」十八年未大幅修正，盼行政院加速審議，並在法制過程中，讓身障者聲音被重視，而非僅聽照顧者訴求。

衛環委員會另一名召委劉建國已於下周排審「身障權法」。立委林月琴說，修法將強化「自立生活」機制，滿足障礙者需求，讓身障服務別依賴長照經費及資源，要讓身障者選擇希望得到的服務，而不是被決定接受哪些服務。

延伸閱讀

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

外送員專法待薪酬計算喬好拚三讀 廖偉翔：外送費不會因此漲價

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。