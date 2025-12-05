聽新聞
最新研究！人體1天糞便 含8千顆塑膠微粒

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國際研究陸續證實，塑膠微粒失智症心血管疾病相關，但相關研究缺乏因果實證。台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁最新研究，分析五十位年輕受試者糞便發現，每日糞便中至少有八千顆大型塑膠微粒，且動物實驗證實，塑膠微粒影響腸道菌變化，造成血糖膽固醇代謝異常，籲民眾落實生活減塑。

鄭尊仁研究團隊以「傅立葉轉換紅外線光譜儀」分析受試者糞便發現，大於廿五微米的塑膠微粒中位數為每公克七點四顆，換算人體每日總糞便量約有八千顆塑膠微粒。經細分塑膠微粒型態，以碎片類型為主，研判是生活中塑膠產品分解後存在於環境，再被民眾吃入體內；另不少纖維狀塑膠微粒，應來自聚酯纖維材質服飾。

研究團隊也進行動物實驗，讓實驗小鼠吸收塑膠微粒三個月發現，○點五微米聚苯乙烯微粒在小鼠肝臟堆積，導致肝指數上升、脂肪堆積，血糖及膽固醇異常，較大顆的五微米微粒並未導致類似影響，但會造成腸道菌變化。鄭尊仁說，動物實驗雖不直接代表人體受影響情況，但證實暴露於塑膠微粒下，恐危害人體健康。

國衛院國家環境醫學研究所特聘研究員陳保中說，國際研究發現，體內塑膠微粒較多者，中風心肌梗塞等風險為較少者四點五倍；另篇研究分析人類屍體也發現，大腦塑膠微粒累積最多，將增加罹患失智症風險。

鄭尊仁表示，包括飲食塑膠容器、餐飲業常用的塑膠立體茶包等，都會釋出塑膠微粒，避免危害最好的方法便是減少使用。

