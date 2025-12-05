聽新聞
0:00 / 0:00

「廣度與深度兼具」 聯合報獲吳舜文雙獎

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導

第卅九屆吳舜文新聞獎昨舉行頒獎典禮，聯合報拿下雙獎，「全球瞭望二○二四美選觀測系列報導」獲得國際新聞獎，「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」則獲得深度報導獎融媒體類作品。

「全球瞭望二○二四美選觀測系列報導」以連續六周的報紙專題獲得國際新聞獎，評審團表示，此系列跨頁報導從大選辯論關鍵議題切入美國的政治內涵，並且分析美國選民結構、性別差異，又透過人物深度訪問來預測美中競逐、同盟價值與經濟邏輯。視角多元且深入，廣度與深度兼具，相當優異突出。

採訪團隊記者林秀姿說，國際新聞的敘事可以很多元，記者除了當讀者的眼睛，也可以把國外專家的腦袋搬到讀者面前。去年川普當選美國總統後，世界進入川普宇宙，在台灣看美國選舉總是隔一層紗，但是透過採訪這些待過白宮、擔任過美國政府要角的專家，可以給我們更具視野、更有高度的思想交流。

「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」獲得深度報導獎融媒體類，評審團表示，此專題從多元角度探討太空如何成為各國勢力競逐的新戰場，議題前瞻、規畫縝密，取材多元且視覺呈現磅礡創新，充分發揮融媒體的優勢。

吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮表示，基金會卅九年來，持續傳承至善真實的力量鼓勵優秀的新聞工作者，科技時代的進步、ＡＩ工具的日新月異對新聞界而言像把雙面刃，ＡＩ除了為新聞產出帶來便利，但也在報導內容真假之間為新聞工作帶來深刻的挑戰，值得新聞從業人員不斷省思。

國際新聞

延伸閱讀

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

雙鍵盤手聯手！Dac × 鄭昭元共築「Enough」赤裸情感宇宙

拿人不只手短…運氣也會變差？「人生是給是得」決定你的財運

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。