「廣度與深度兼具」 聯合報獲吳舜文雙獎

第卅九屆吳舜文新聞獎昨舉行頒獎典禮，聯合報拿下雙獎，「全球瞭望二○二四美選觀測系列報導」獲得國際新聞獎，「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」則獲得深度報導獎融媒體類作品。

「全球瞭望二○二四美選觀測系列報導」以連續六周的報紙專題獲得國際新聞獎，評審團表示，此系列跨頁報導從大選辯論關鍵議題切入美國的政治內涵，並且分析美國選民結構、性別差異，又透過人物深度訪問來預測美中競逐、同盟價值與經濟邏輯。視角多元且深入，廣度與深度兼具，相當優異突出。

採訪團隊記者林秀姿說，國際新聞的敘事可以很多元，記者除了當讀者的眼睛，也可以把國外專家的腦袋搬到讀者面前。去年川普當選美國總統後，世界進入川普宇宙，在台灣看美國選舉總是隔一層紗，但是透過採訪這些待過白宮、擔任過美國政府要角的專家，可以給我們更具視野、更有高度的思想交流。

「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」獲得深度報導獎融媒體類，評審團表示，此專題從多元角度探討太空如何成為各國勢力競逐的新戰場，議題前瞻、規畫縝密，取材多元且視覺呈現磅礡創新，充分發揮融媒體的優勢。

吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮表示，基金會卅九年來，持續傳承至善真實的力量鼓勵優秀的新聞工作者，科技時代的進步、ＡＩ工具的日新月異對新聞界而言像把雙面刃，ＡＩ除了為新聞產出帶來便利，但也在報導內容真假之間為新聞工作帶來深刻的挑戰，值得新聞從業人員不斷省思。