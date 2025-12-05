聽新聞
0:00 / 0:00

立院初審通過 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

台鐵列車員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至十一月中已累計發生十四起，立院交通委員會昨初審通過「鐵路法」修正草案，修法明確規定，凡是以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤者，將處以三年以下有期徒刑，並可併科新台幣卅萬元罰金。

若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段，導致鐵路從業人員死亡者，將被處以無期徒刑或七年以上有期徒刑；若造成從業人員重傷者，則處三年以上、十年以下有期徒刑。

此外，為即時處理突發狀況，修法也明訂警察機關知悉有相關情形時，應立即派員前往現場排除或制止，如涉及刑事責任，則應移送司法機關偵辦，確保執法權能迅速介入。鐵路機構也獲得授權，對於有上述暴力行為之虞的旅客，得拒絕運送，藉以事先防範風險。

此外，鐵路機構未採取必要措施確保從業人員執行業務時的安全，或未有效訓練與管理員工，使其具備鐵路專業、作業安全等，可對業者處以新台幣三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。相關情況將被要求限期改善，若未改善，將可按次連續處罰。

台鐵 立法院

延伸閱讀

元旦跨年阿里山林鐵觀日列車票 12月10日起開始預售

立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。