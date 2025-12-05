聽新聞
立院初審通過 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬
台鐵列車員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至十一月中已累計發生十四起，立院交通委員會昨初審通過「鐵路法」修正草案，修法明確規定，凡是以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤者，將處以三年以下有期徒刑，並可併科新台幣卅萬元罰金。
若強迫、脅迫、恐嚇或非法手段，導致鐵路從業人員死亡者，將被處以無期徒刑或七年以上有期徒刑；若造成從業人員重傷者，則處三年以上、十年以下有期徒刑。
此外，為即時處理突發狀況，修法也明訂警察機關知悉有相關情形時，應立即派員前往現場排除或制止，如涉及刑事責任，則應移送司法機關偵辦，確保執法權能迅速介入。鐵路機構也獲得授權，對於有上述暴力行為之虞的旅客，得拒絕運送，藉以事先防範風險。
此外，鐵路機構未採取必要措施確保從業人員執行業務時的安全，或未有效訓練與管理員工，使其具備鐵路專業、作業安全等，可對業者處以新台幣三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。相關情況將被要求限期改善，若未改善，將可按次連續處罰。
