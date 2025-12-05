聽新聞
0:00 / 0:00

反應分歧 部分工會批外送專法保護平台利益

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

為保障長、短單各外送員的基本報酬，勞動部針對外送員專法訂定外送時間應符合最低工資一點二五倍，以及「保底四十五元」機制，昨經立法院衛環委員會討論後通過初審，但各外送工會對於這樣的結果反應不一。

全國外送產業工會表示，原訂的雙軌制為交通部運價公式（基本費＋里程等費用），搭配最低工資一點二五倍；而初審通過的版本卻僅保留基本費每單四十五元，且里程等費用全數剔除，不但與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪的三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，外送員報酬結構仍不完整，專法恐淪為「平台利益保護法」。

工會表示，若勞動部執意要通過此計算方式，先前提出的各種衍生問題，包含刻意壓單完成，造成消費者延誤取餐；刻意延後取餐，造成食安風險；平台增設「準時率」更嚴格的管控司機，造成交通風險提高；與草案中「接單前揭露每筆訂單資訊（含報酬）」衝突；無法預測、無法驗算、無法監督等將由大眾共同承擔。

但台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪認為，本次審議結果雖未達他們建議的「折合基本工資三分之一」，不過最低報酬正式入法，仍象徵外送產業在制度保障上邁出極具意義的一步，未來盼滾動式檢討持續補強，讓保障能逐步朝向合理與足額的水準前進。

外送員 交通部 勞動部 最低工資

延伸閱讀

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

團體協約一再拖延 中華電信工會通過重啟罷工投票

大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。