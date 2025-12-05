聽新聞
立院初審通過！外送員每筆訂單報酬 保底45元

聯合報／ 記者胡瑞玲李芯／台北報導
外送專法昨初審通過，立委拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」等標語合影。記者曾學仁／攝影
外送專法昨初審通過，立委拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」等標語合影。記者曾學仁／攝影

外送員專法」昨天初審通過，每筆訂單外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資一點二五倍，且每單保底報酬四十五元；消基會執行董事徐則鈺指出，認同專法保障外送員收入，但屆時費用若轉嫁消費者勞動部應適時檢討介入，避免消費者成最終受害者。

立法院衛環會昨續審外送員專法，針對薪資保障關鍵條文，勞動部原提版本是訂定外送員基本報酬地板，也就是每筆訂單不得低於每小時最低工資的一點二五倍，但會與交通部運價審議連動，其規範的是收費上限天花板。

勞動部長洪申翰坦言，若收費上限訂得較高，外送員報酬雖提高，但消費者負擔也會增加；若上限較低，則無法保障外送員權益，且以最低工資一點二五倍計算，較有利偏鄉、長單的外送員，對都市短單外送員較不公，因此前天會中喊保留，經修正後，昨再提出「保底四十五元」機制並連動最低工資，保障短單外送員權益。

每筆訂單基本報酬的保障金額，由中央主管機關依前一年度保障金額乘以每年最低工資法所定每小時最低工資的調升比率，公告調整。

至於為何會訂定出「保底四十五元」機制，勞動部指出，經衡酌外送員平均每筆訂單完成時間為十至十二分鐘，若以最低工資法所定每小時最低工資的一點二五（約二四五元）計算，推算約四十一至四十八元。

因此明定保底金額設定成每單保障金額為四十五元，以合理保障短時間訂單的基本報酬；勞動部解釋，短單若要達到二四五元的基本報酬，每小時需跑約六趟，但實務狀況非常辛苦，換算後才會取四十五元中間值。

朝野各黨已對外送員薪資保障、申訴機制、保險保障、消費者的定型化契約應記載及不得記載事項、店家契約範本及罰則等有共識，剩下法案名稱及第一條的立法宗旨沒有共識，仍待朝野協商。

召委廖偉翔表示，該案經委員會討論後通過初審，其中的利害關係條文中也授權各主管機關，包含經濟部應負責商家契約相關規定制訂、交通部應訂定交通指引等，一定會在本會期讓外送員專法三讀。

外送員 最低工資 消基會 勞動部 立法院 薪資 交通部 洪申翰 消費者

