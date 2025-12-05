聽新聞
0:00 / 0:00

登山遇見熊 中部山區頻率提高

聯合報／ 記者游振昇江良誠范榮達胡蓬生／連線報導
台中和平山區海拔1200公尺以下的山地，今年6月有紅外線相機拍到黑熊身影，與部落相鄰，離最近果園僅2公里。圖／林保署台中分署提供
台中和平山區海拔1200公尺以下的山地，今年6月有紅外線相機拍到黑熊身影，與部落相鄰，離最近果園僅2公里。圖／林保署台中分署提供

日本發生多起熊襲傷人事件，國內中部山區「熊出沒」頻繁，台中和平山區今年6月拍到黑熊活動，離最近果園僅2公里；南投仁愛、信義等地部落、登山步道，也有多起目擊、拍攝到台灣黑熊出沒的紀錄。專家表示，野生族群增加，加上登山客廚餘引誘等，讓人熊遭遇頻率提高。

花蓮卓溪鄉卓溪村今年首度出現嚴重人熊衝突，導致熊遭槍擊事件，11月也有黑熊入侵工寮被誘捕。台東山區居民近年夜裡也常有熊破壞農作，甚至逼近住家，讓民代憂心警告縣府「應防範熊攻擊」。

中部山區熊出沒頻率也提高，台中市自達傳統獵人協會由大安溪沿線三叉坑、雙崎、竹林、達觀等部落組成，協會組成黑熊巡守隊，參與生態給付棲地巡護。協會6月在海拔1200公尺以下的淺山地區，以紅外線相機記錄到黑熊蹤跡，為壯碩成熊，與部落相鄰，距離最近的果園僅約2公里。

林業保育署台中分署研判，該個體與過去在大雪山國家森林遊樂區監測到的黑熊相同，顯示黑熊活動範圍不只侷限遊樂區內，也會在森林與山村聚落交界處。

南投縣仁愛、信義鄉山區步道與溪谷多處，近年屢傳黑熊出沒。仁愛鄉廬山部落前年發生黑熊入侵滋擾通報後，陸續接獲通報在馬赫坡溪床、能高越嶺國家步道西段、能高安東軍縱走、馬海濮山一帶，都有目擊、拍攝到熊或熊出沒痕跡；信義鄉也記錄到黑熊出沒於丹大林道沿線、無雙溫泉、巴庫拉斯等地區。

林保署新竹分署今年接獲5起黑熊目擊通報，最近2起都發生在8月，分別發生在桃園復興山區、新竹觀霧大鹿林道西線，雖未傳滋擾事件，新竹分署已在當地架設紅外線自動照相機監測。

雪霸國家公園管理處分析指出，保育觀念提升，野生台灣黑熊數量增加，冬眠前黑熊需大量覓食，加上登山客的廚餘、食物吸引，都是黑熊出沒增加的原因。

雪管處指出，2022年起推動自動監測計畫，園區內架設52部紅外線自動相機，累積超過60萬張照片、2萬筆影片檔案，黑熊出沒紀錄也增加；依據監測紀錄，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道、230林道等，都是黑熊出沒熱點區域。

登山 黑熊 原鄉部落

延伸閱讀

新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

影／黑熊出沒請注意！雪霸國家公園分析：野生族群增、登山客廚餘引誘

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

獨／中央拍板禁廚餘養豬 豬農醞釀抵制恐引發廚餘大戰

相關新聞

台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。