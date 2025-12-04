台灣鯛魚排檢驗出錯 全案依偽造文書罪送檢調釐清

「台灣鯛魚排」檢驗出錯，高雄市政府衛生局副局長潘炤穎今天說，政風室尚未聯繫上操作檢驗的29歲陳姓女子，目前全案依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。

衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局晚間舉行記者會為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」；由於電腦設定遭改為10倍，2次檢驗都檢出禁藥。

潘炤穎會後接受媒體聯訪表示，對外公布檢驗數據前經2次檢驗，衛生局約聘人員陳姓女子經手的第1次檢驗，驗出含禁藥數據0.03ppm，後續依規定複驗，由職代接手的檢驗數據檢出0.028ppm，最後以0.028ppm對外說明。

衛生局檢驗科長林學慶說，陳姓女子是經認證、受訓合格檢驗人員，10月27、28日進行檢驗前前置作業，10月29到11月4日操作相關檢驗流程；陳姓女子11月4日離職，後續由另名同事接手工作，但主要檢驗流程都由陳姓女子經手。

潘炤穎表示，陳姓女子考上高普考後11月4日離職，政風室尚未聯繫上陳姓女子，無法確認更改動機。

潘炤穎說，執行「動物用藥檢測」儀器是液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS），可檢驗48項禁藥。一般而言，每次檢驗前須確認相關設定，後續就不再更動。經相關紀錄確認陳姓女子曾改設定，立即聯繫學者專家討論，也同步通報衛生福利部食品藥物管理署。