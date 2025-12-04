快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

節省醫護人員文書作業時間 台北榮總導入AI病例提升工作效率

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為減輕醫師負擔，台北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant）。記者翁唯真／攝影
為減輕醫師負擔，台北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant）。記者翁唯真／攝影

為減輕醫師負擔，台北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant），導入生成式AI於臨床紀錄系統，今年10月率先在內科、外科、兒科及婦產科等臨床科別應用，提升醫護人員病歷紀錄文書效率，加速醫療體系智慧化轉型，未來將逐步擴展至更多科別與臨床使用情境，邁向全院落地的目標。

北榮副院長李偉強表示，醫療場域的臨床記錄文書負擔沈重，AI是協助醫護人員的重要關鍵。期望透過生成式AI的導入，系統性的改善臨床紀錄流程，未來也將分階段擴展使用情境，實現更智慧、更高效的臨床環境。這次開發採「醫療場域共創模式」，由北榮與華碩智慧醫療團隊共同驗證臨床需求、調整系統功能，打造更貼近醫院需求的智慧化臨床工作助理。

北榮資訊室主任郭振宗表示，這是一項跨單位協作的工程，從資料整合、系統串接到AI生成格式，我們與華碩團隊密切合作，採用地端模型以維護醫院資料不外流；並建立完整的稽核機制，確保技術在醫療院所中安全可信。

隨著臨床業務量逐年攀升，即使電子病歷系統在醫院廣泛使用，但醫護人員的臨床記錄文書負擔並未明顯降低，現有 HIS/EMR 系統的病歷書寫仍以人工輸入為主，臨床上醫師平均有 30至40%的時間花在文書作業，一份病歷最長需花費1至2小時才能完成。醫院導入生成式AI的主要目的，是希望透過智慧工具改善臨床流程，提升醫療品質與工作效率。

北榮總教師培育科主任鄭浩民指出，未來AI不僅可協助文書，更能支持臨床決策與醫學教育，我們期待這項系統逐步拓展，讓病歷品質、教學材料產生甚至研究應用都能受益。

華碩智慧病歷助手採用生成式AI技術，透過大語言模型 根據醫院既有的病歷資料、檢驗結果與臨床紀錄模板，自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿，讓醫師可節省繁雜文書時間，專注於臨床照護與決策。

華碩智慧醫療團隊總經理張慧慈表示，臨床環境複雜多變，產品導入後仍需要持續觀察與調整，團隊與北榮密切合作，逐步拓展至多元的臨床使用場景，例如門急診和健檢中心等；同時結合如語音輸入、異常偵測等功能，以及透過AI即時運算提供臨床決策支援、跨科資訊整合等更全面的應用。

隨著華碩智慧病歷助手的啟用，北榮與華碩團隊將分階段在不同科別落地，逐步將AI融入院內資訊系統，協助醫護人員提升照護品質，為病人提供更即時、更智慧化的醫療服務。未來期望在院內建立生成式AI的標準化流程，打造更安全、可管控且有效率的AI醫療應用環境。

醫護人員 醫師 榮總

延伸閱讀

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

華碩被駭 公司連續兩日緊急發內部信宣導資安

相關新聞

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

節省醫護人員文書作業時間 台北榮總導入AI病例提升工作效率

為減輕醫師負擔，台北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assista...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。