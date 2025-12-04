2025醫療科技展！中醫大體系AI照護型機器人「愛寶」亮相 引領智慧照護

快訊

聯合報／ 記者李樹人魏忻忻／台北即時報導
「愛寶EirBot」是中醫大附醫與長聯科技研發的生成式AI照護型機器人，今在醫療科技展亮相，中醫大附醫院長周德陽（左）與長聯生技經理室專案經理周穎（左）共同介紹「愛寶」在臨床如與護理師合作。圖／中醫大附醫提供
穿著粉紅色衣服，有著大大眼睛，戴著護士名牌的「愛寶EirBot」一字排開，這是中醫大附醫與長聯科技共同研發的生成式AI照護型機器人，今天在醫療科技展亮相，吸引許多人目光，連總統賴清德都來關心，AI照護型機器人如何加入臨床，為護理師減少工作負擔。

台灣醫療科技展今起於台北南港展覽館一館登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人，智慧照護新紀元」為主題，展現中醫大醫療體系暨生醫園區，從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域成果。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，中醫大結合中醫大生醫園區，積極推動Smart University與Smart AI Hospital，打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。中醫大附醫院長周德陽則指出，今年分享生成式AI照護型機器人、全球首例治療實體癌異體CAR-T進入國際臨床試驗、奈米外泌體標靶技術等成果。

長聯生技經理室專案經理周穎表示，「愛寶」可幫助護理人員工作減少百分之卅以上，其具備語音辨識（ASR）、自然語言理解（NLU）、LLM生成式應答等多模態人工智慧，結合AI智慧調度平台，是為醫院在照護服務、流程改善與智慧醫療推動中的重要夥伴。

「愛寶EirBot」甫推出已獲「第22屆國家新創獎–企業新創獎」，底座採用AMR自主移動底盤，具備成熟的導航與避障能力，可在走廊、病房、門診區等複雜醫療路線中安全行走，能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。

現場也展出「智慧重症戰情室」，整合生命資訊、影像、檢查與病歷資料的全方位，以3D數位人體模型即時呈現器官狀態、管路位置與病情變化，並支援跨院區遠端會診，顯著提升重症病人的照護品質與決策效率。

在人工智慧與機器人創新方面，展出取得台灣FDA許可證的「急性心性梗塞輔助軟體」、「睡眠品質監測輔助軟體」、「智速檢:細菌抗藥性輔助偵測軟體」另外，兒科生長與胸腔急症快速篩檢，長佳智能AI評估系統協助兒童生長異常判讀與健康風險分析；腦心胸急重症AI快速判讀，協助醫護縮短診斷時間、提升預後品質。

水湳國際生醫園區（CMU Bio Park）是中醫大與醫療體系的研發基地，聚合醫學大學、醫學中心、臨床轉譯與生醫產業能量。透過與諾貝爾獎得主合作國際級高端學術研究， 由中研院士江安世及洪明奇領軍學術研究計畫，其中T-Star全台癌症研究與兩位諾貝爾獎得主合作。

「輝達聯合實驗室」、「台灣數位健康研究院」等國際級合作積極推進中，將使生醫園區成為亞洲AI健康樞紐，驅動全球數位醫療進程。此外，展區特別設置的「健康大檢測」互動體驗區，可檢測腦中風風險基因，了解自己是否屬於較高風險族群。

中醫大也持續進行奈米外泌體精準醫療，包括癌症與神經退化性疾病。例如與長聖生技合作，異體 CAR-T（CAR001）鎖定實體腫瘤靶點，採用非病毒、異體、mRNA 基因編輯平台。已通過美國FDA核准進入Phase I/IIa 臨床試驗，並完成初期收案，榮獲「2025 國家藥物科技研究發展獎」藥品類銅質獎及「莫德納mRNA前瞻新創獎」。

聖安生醫專注次世代抗癌藥物的開發，聖展生技展示神經靶向外泌體平台，可穿透血腦障壁，用於巴金森氏症、阿茲海默症、中風與脊髓損傷等退化性疾病；首度參展的長博生技展示新世代INSP標靶奈米藥物傳遞技術，具一定療效與抗藥性。

中醫大暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，呈現從AI照護科技、異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域成果。圖／中醫大附醫提供
2025台灣醫療科技展今起舉行，賴清德總統（右二）到中醫大附醫展區，由中醫大附醫院長周德陽（右三）、中醫大院務發展委員會執行長鄭隆賓（右一）介紹生成式AI照護型機器人「愛寶EirBot」與新藥研發成果。圖／中醫大附醫提供
「愛寶」能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。圖／中醫大附醫提供
2025台灣醫療科技展今起舉行，中醫大暨醫療體系展區啟動，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（左四）、中醫大院務發展委員會執行長鄭隆賓（右三）、中醫大校長江安世（右二）、中醫大附醫院長周德陽（左三）共同啟動開幕式。圖／中醫大附醫提供
