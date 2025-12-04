結合中草藥與現代醫學 花蓮慈濟於醫療科技展發表淨斯本草新研究
花蓮慈濟醫院自因應新冠肺炎疫情，研發淨斯本草飲，今天於台灣醫療科技展再度發表結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，發表淨斯本草加強版，慈濟基金會副總執行長林碧玉指出，花蓮慈濟近年積極推動中西醫合療及中草藥研究，特別以精準中草藥幫助罕病、癌症病友。
台灣醫療科技展今起在台北南港展覽館一連舉行四天，花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長何宗融與研究團隊杞志穎主任等人，邀請林碧玉共同發表淨斯本草最新研究成果。
林欣榮指出，當歸是廣受重視的中藥材，在創研團隊20多年的研究中發現，當歸含多種活性成分，有助於調節免疫、抗發炎、促進組織修復，也包含與抗癌相關的藥理作用。其中，以當歸萃取物「正丁烯基苯酞」應用在惡性腦瘤的新藥，已進入第三期臨床試驗階段。此次，研發團隊聚焦當歸，萃取強化健康成分，希望幫助民眾健康管理。
何宗融指出，淨斯本草系列飲品，均以藥食同源的植物萃取濃縮成可攜型產品，回應民眾在生活保健上的需求。「淨斯本草憶智通」配方源自於運用中西醫精準醫療治療神經退化性疾病及罕見疾病的經驗，希望能轉化為藥食同源的飲品，幫助守護長者認知健康，調整生理機能及促進新陳代謝，目前研究團隊已完成初步研究。
林碧玉指出，她個人時常需在尼泊爾各國與台灣之間往返，緊湊的飛行行程，幾乎零時差，很多人羨慕她的體力，她說，第一個力量源自信仰，就是相信證嚴上人，第二就是每天吃本草系列飲品來強身，她笑說自己幾乎可以擔任代言人了。
