準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

聯合報／ 記者魏忻忻李樹人／台北即時報導
經過花蓮慈濟中西醫合療、細胞療法以及脊損電刺激術治療，曾洺哲洺哲已能放開拐杖自行站立，和治療師吳明勇以拳擊互動。圖／花蓮慈濟提供
就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中西醫合療、脊椎電刺激術治療並積極復健，洺哲今天在台灣醫療科技展醫療成果發表會上，親自展現他從下身癱瘓到成功站起、拳擊、投球，醫病合作「把以為不可能化為可能」的醫療成果。

曾洺哲是籃球健將，但在就讀護理系即將畢業前半年遭遇車禍，受傷後雖意識保持清醒，但被抬上救護車時，腿部已完全失去知覺。到院後馬上由花蓮慈濟骨科部主任吳文田緊急開刀，他第12胸椎、第1腰椎骨折，屬於嚴重脊椎損傷，手術清除血塊及骨頭碎片，避免神經長時間壓迫更加受損。

術後洺哲後轉往脊髓損傷神經中心，由花蓮慈濟神經外科部主任蔡昇宗接手。洺哲記得自己還在插管時，中西醫合療就已經介入，在病床上，中醫部針灸科主任林郁甯主任及團隊就開始會診進行針灸，物理治療師吳明勇帶領他做有助神經恢復的各項復健。

傷後洺哲也同時接受幹細胞再生療法以及高壓氧，並持續中醫針灸等多元治療方式，原本下肢沒有知覺，無法出，經過咬牙認真復健，受傷半年後可恢復到以輪椅代步，但也可以拐杖撐起自己慢慢移動。

醫病討論後，蔡昇宗為他植入暫時性的脊髓電刺激，加強刺激肌肉收縮。一植入，洺哲就有明顯的感覺，彷彿能力又再度升級。加上每天都到醫院報到咬牙復健下，洺哲拋開脊損病友有百分之九十需要終生坐輪椅的宿命，從下半身無知覺，到現在不但有力氣自己站立，還能不靠輔具行走一段距離。

蔡昇宗表示，脊損傷友除了因神經受傷而癱瘓、肌肉無力外，在解尿和排便都可能受到影響。脊髓電刺激術在國外已有使用案例，但用於其他領域。對於脊髓病友後，很多醫療機構都認為再怎麼治療，「大概就是這樣了」，因此並未積極發展這項技術。花蓮慈院神經團隊不放棄，首開先例為有需要的脊髓損傷病友施行硬脊膜外脊髓電刺激術，當原本受損的神經被刺激喚醒或修復，讓病友從坐到站，從站到走的能力都顯著提升。

今天醫療展現場，洺哲在蔡昇宗和吳明勇陪伴下，拄著拐杖自行走上臺，並放開拐杖站立，自行行走，並展現他最新的拳擊復健，最後拿起心愛的籃球投球命中目標，洺哲將這突破性的進步成果，獻給兩年來醫療團隊的不離不棄積極治療，以及努力復健迎向重生，「走到這一步的自己」。他也立志盡快復原，早日補完護理系學分，重新拿到擔任護理師的門票。

花蓮慈濟院長林欣榮及副院長何宗融見證「精準中西醫合療」的成果。林欣榮表示，花蓮慈院結合細胞療法、中西醫精準治療脊髓損傷，從洺哲的故事可以看到，生命中病苦最苦，但醫病互信合作下，洺哲努力走出病苦，自己站起來並幫助其他受苦的人。

花蓮慈濟自2019年開始，以脊髓電刺激治療脊髓損傷病友，至今年8月，施行植入暫時型和永久型病人總共33例，案例數全國最多。團隊以病人為中心的照護與創新、建構完整臨床流程、個人化電刺激參數調控與個人化復健整合計畫、以及持續建構脊髓損傷資料庫，發展精準醫療與人工智慧在神經調控復健領域的應用。

花蓮慈濟是國內最早以脊髓電刺激治療脊髓損傷病友的醫療機構，今天於台灣醫療科技展舉辦醫療成果發表會。副院長何宗融（左起）、院長林欣榮、物理治療師吳明勇、患者曾洺哲、神經外科部主任蔡昇宗、個案管理師佘紋慈一同說明治療過程。圖／花蓮慈濟提供
慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭車禍而下肢失去知覺，剛受傷不久的他下半身軟弱無力，只能靠機器吊起雙腳協助復健。圖／花蓮慈濟提供
經過花蓮慈濟施以脊髓電刺激術等，畢業前夕遭車禍而下肢失去知覺的曾洺哲今天於台灣醫療科技展上自行由輪椅站起。圖／花蓮慈濟提供
經過花蓮慈濟中西醫合療、細胞療法以及脊損電刺激術治療，曾洺哲靠自身站立展現下半身的力量，展現他熱愛的籃球再次投球進籃。圖／花蓮慈濟提供
