準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中西醫合療、脊椎電刺激術治療並積極復健，洺哲今天在台灣醫療科技展醫療成果發表會上，親自展現他從下身癱瘓到成功站起、拳擊、投球，醫病合作「把以為不可能化為可能」的醫療成果。

曾洺哲是籃球健將，但在就讀護理系即將畢業前半年遭遇車禍，受傷後雖意識保持清醒，但被抬上救護車時，腿部已完全失去知覺。到院後馬上由花蓮慈濟骨科部主任吳文田緊急開刀，他第12胸椎、第1腰椎骨折，屬於嚴重脊椎損傷，手術清除血塊及骨頭碎片，避免神經長時間壓迫更加受損。

術後洺哲後轉往脊髓損傷神經中心，由花蓮慈濟神經外科部主任蔡昇宗接手。洺哲記得自己還在插管時，中西醫合療就已經介入，在病床上，中醫部針灸科主任林郁甯主任及團隊就開始會診進行針灸，物理治療師吳明勇帶領他做有助神經恢復的各項復健。

傷後洺哲也同時接受幹細胞再生療法以及高壓氧，並持續中醫針灸等多元治療方式，原本下肢沒有知覺，無法出，經過咬牙認真復健，受傷半年後可恢復到以輪椅代步，但也可以拐杖撐起自己慢慢移動。

醫病討論後，蔡昇宗為他植入暫時性的脊髓電刺激，加強刺激肌肉收縮。一植入，洺哲就有明顯的感覺，彷彿能力又再度升級。加上每天都到醫院報到咬牙復健下，洺哲拋開脊損病友有百分之九十需要終生坐輪椅的宿命，從下半身無知覺，到現在不但有力氣自己站立，還能不靠輔具行走一段距離。

蔡昇宗表示，脊損傷友除了因神經受傷而癱瘓、肌肉無力外，在解尿和排便都可能受到影響。脊髓電刺激術在國外已有使用案例，但用於其他領域。對於脊髓病友後，很多醫療機構都認為再怎麼治療，「大概就是這樣了」，因此並未積極發展這項技術。花蓮慈院神經團隊不放棄，首開先例為有需要的脊髓損傷病友施行硬脊膜外脊髓電刺激術，當原本受損的神經被刺激喚醒或修復，讓病友從坐到站，從站到走的能力都顯著提升。

今天醫療展現場，洺哲在蔡昇宗和吳明勇陪伴下，拄著拐杖自行走上臺，並放開拐杖站立，自行行走，並展現他最新的拳擊復健，最後拿起心愛的籃球投球命中目標，洺哲將這突破性的進步成果，獻給兩年來醫療團隊的不離不棄積極治療，以及努力復健迎向重生，「走到這一步的自己」。他也立志盡快復原，早日補完護理系學分，重新拿到擔任護理師的門票。

花蓮慈濟院長林欣榮及副院長何宗融見證「精準中西醫合療」的成果。林欣榮表示，花蓮慈院結合細胞療法、中西醫精準治療脊髓損傷，從洺哲的故事可以看到，生命中病苦最苦，但醫病互信合作下，洺哲努力走出病苦，自己站起來並幫助其他受苦的人。