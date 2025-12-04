整合數據、AI建議到餐桌 桂冠、全家、華碩聯手打造高齡健康生態圈

超高齡社會即將來臨，如何讓健康行為不再停留在紀錄，而是實踐成為日常，科技業與食品業、通路聯手，結合智慧科技、便利商店通路與營養飲食，打造「健康生態圈」，實踐健康行為成為日常，打造高齡健康生態圈。

台灣醫療科技展今起一連四天在南港展覽館舉行，桂冠食品與全家便利商店、華碩電腦聯手，發表「健康生態圈」。長者營養攝取不均衡與備餐不便是健康照護的隱性危機，桂冠營養研究室同步推出新品體驗，現場更有醫師、營養師等多位專家講座，邀請民眾體驗，一起從餐桌開始實踐健康生活。

過去高齡健康管理多停留於生理數據紀錄或醫療追蹤，長輩多數對機器操作不熟悉，經常讓健康記錄半途而廢，能夠依循健康數據落實到日常飲食更是少數。

如何把數據到餐桌的健康行為落實為可執行的日常習慣？在「健康生態圈」中，華碩健康小站負責量測血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標，將資料串接至「全家」APP，由AI模型分析生成個人化營養建議。使用者可透過「全家」APP進行健康管理、數據共享，並依建議選購均衡餐食。

「健康生態圈」邀集40組含高齡長者的家庭參與健康行為驗證計畫，結果顯示，定期進行健康量測由43%提升至95%，參與者熟悉操作後，華碩健康小站自主使用率達87%，其中71.8%民眾認為有實際幫助且有意願持續使用，顯示長者族群對科技應用的接受度明顯提升，對於桂冠營養研究室產品的便利性與口感滿意度也達九成以上。

桂冠實業營銷副總王振宇表示，在超高齡社會中，家庭需要的不是複雜的知識，而是簡單、做得到、吃得下的營養解方。希望讓健康不再只是被提醒的概念，而是能真正落實在每一餐裡。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞表示，希望讓健康行為變得簡單，透過科技與通路串聯，民眾不僅能即時掌握健康狀況，也能在熟悉的購物場景中完成健康管理。