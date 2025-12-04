「讓中醫治療更精準」花蓮慈濟研發醫王一號 分析基因、西藥代謝風險等

快訊

聯合報／ 記者魏忻忻李樹人／台北即時報導
花蓮慈濟副院長何宗融在2025台灣醫療科技展上分享「中西醫AI精準醫療–醫王一號」。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟副院長何宗融在2025台灣醫療科技展上分享「中西醫AI精準醫療–醫王一號」。圖／花蓮慈濟提供

花蓮慈濟醫院近年積極推動中西醫精準醫療，經過一年多跨領域合作與修正，今年推出首創基因定序、人工智慧（AI）與中醫本草結合的精準醫療平台「醫王一號」。院長林欣榮表示，透過這套系統，翻轉中醫過去多仰賴經驗的治療模式，透過瞭解每位病人的體質基因，給出更安全、更個人化的中醫治療建議。

「醫王一號」由花蓮慈濟院長林欣榮、副院長何宗融、黃志揚、創新研發中心副研發長韓鴻志與中醫部、創研中心與AI中心共同合作開發。何宗融指出，臨床甚為棘手的難症、罕症與癌症族群，往往因病程複雜，治療時間長、費用高，病人與家庭背負巨大身心壓力，「醫王一號」透過基因資訊，讓中醫能介入更精準。

林欣榮指出，中西醫並非對立，而是互補，透過基因地圖，可以在治療之前就看見病人先天的體質特徵，更清楚哪些藥物適合、哪些要避免，對病人是一種保障。

過去基因檢測，多判斷西藥是否適合病人使用，何宗融說，醫王一號則更往前一步，病人經基因定序（WGS）後，再將基因數據導入系統，能同時分析病患的缺陷基因、基因與西藥代謝風險、與中藥成分的連動性，以及適合個人體質的中西醫預防保健與治療建議等，由AI整合出初步的風險評估與對應的中草藥靶點，提供醫師作為精準用藥的重要參考。

「醫王一號」是持續擴充與修正的大型資料庫，何宗融說，團隊長期彙集國內外相關研究結果，並結合院內臨床實務的檢測與追蹤，每一位病人的治療歷程，都是系統不斷優化的重要資料。系統會依照基因缺陷，列出相對應的中草藥成分組合，但真正的處方，仍需要醫師依照病人當下的寒熱虛實、體力狀況與症狀，進一步加以調整。

何宗融說，「人體非常複雜，所以不能只靠電腦算出來就照單全收，而是讓AI先幫忙縮小範圍，再回到臨床一例一例驗證。」為確保治療方向正確，醫療團隊固定每兩周舉行中西醫整合會議，針對個案的臨床表現與檢驗數據逐一檢視，隨時調整治療策略，從DNA、RNA表現到臨床症狀一併評估。

依中醫傳統的辨證論治，處理病人當下的急性症狀，另一方面用基因資訊去調體質、補不足，等於是把「標本兼治」做到更深一層。「醫王一號」已應用在多位重症與罕病個案身上，包含罹患腎上腺腦白質失養症（ALD）的罕病男童、長期受巴金森氏症所苦的病人，以及從印尼返台就醫的肺腺癌個案等。

何宗融長指出，透過基因分析與本草資料庫比對，中醫團隊為ALD男童規畫出更貼近其體質的調理方向；在巴金森氏症個案中，鎖定與多巴胺代謝、神經保護相關的基因弱點，搭配具強化神經調節與降低腦部發炎作用的本草組合，病人手抖頻率與活動力都獲得改善；而在肺腺癌個案上，則藉由護肺、補氣、安身的專屬處方，陪伴病人在手術與化療之餘，逐步恢復體力與生活品質。

何宗融也說，這些案例讓團隊更加確認，不僅能在急性或困難疾病中提供協助，也能用在長期預防上，未來若能及早掌握高風險基因帶因者，便有機會在疾病發生前十年、廿年開始介入，以中醫調理體質、降低發病風險，同時也期待「醫王一號」能成為更多難症與罕症病人的希望，陪伴他們走更長遠的路。

花蓮慈濟副院長何宗融指出，「醫王一號」透過基因資訊，讓中醫能介入得更精準，找到更適合病人的治療方針，帶給他們更多的治療希望。圖／花蓮慈濟提供
花蓮慈濟副院長何宗融指出，「醫王一號」透過基因資訊，讓中醫能介入得更精準，找到更適合病人的治療方針，帶給他們更多的治療希望。圖／花蓮慈濟提供
過去基因檢測，多判斷西藥是否適合病人使用，花蓮慈濟副院長何宗融指出，「醫王一號」往前一步，病人經基因定序（WGS）後，再將基因數據導入系統，能同時分析病患的缺陷基因、基因與西藥代謝風險、與中藥成分的連動性等，提供醫師作為精準用藥的重要參考。圖／花蓮慈濟提供
過去基因檢測，多判斷西藥是否適合病人使用，花蓮慈濟副院長何宗融指出，「醫王一號」往前一步，病人經基因定序（WGS）後，再將基因數據導入系統，能同時分析病患的缺陷基因、基因與西藥代謝風險、與中藥成分的連動性等，提供醫師作為精準用藥的重要參考。圖／花蓮慈濟提供

