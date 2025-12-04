明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周末各地明顯回溫且水氣減少，但下周一起再受另一波東北季風影響，北部溫度再降且降雨機率增加。

黃恩鴻說，目前位於菲律賓南方的熱帶擾動未來將持續往西移動，進入南海後，有機會增強為熱帶性低氣壓，但很快就會減弱，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（5日）持續受到東北季風影響，水氣略減少，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

周六、周日（6、7日）東北季風減弱，水氣更少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

下周一、下周二（8、9日）再受另一波東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周三、下周四（10、11日）東北季風減弱，各地大致為多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天受到東北季風影響，清晨感受偏涼，各地低溫約16至18度；周末2天東北季風減弱，白天明顯回溫，各地高溫25至27度，但夜晚清晨偏涼，尤其中南部需留意早晚溫差大。

下周一、下周二受另波東北季風影響，北台灣白天高溫約22度，低溫17至19度；下周三、下周四東北季風減弱，各地溫度再回升，高溫約可達25至27度。