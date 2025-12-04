快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

聽新聞
0:00 / 0:00

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率。記者林伯東／攝影
東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率。記者林伯東／攝影

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周末各地明顯回溫且水氣減少，但下周一起再受另一波東北季風影響，北部溫度再降且降雨機率增加。

黃恩鴻說，目前位於菲律賓南方的熱帶擾動未來將持續往西移動，進入南海後，有機會增強為熱帶性低氣壓，但很快就會減弱，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（5日）持續受到東北季風影響，水氣略減少，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

周六、周日（6、7日）東北季風減弱，水氣更少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

下周一、下周二（8、9日）再受另一波東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周三、下周四（10、11日）東北季風減弱，各地大致為多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天受到東北季風影響，清晨感受偏涼，各地低溫約16至18度；周末2天東北季風減弱，白天明顯回溫，各地高溫25至27度，但夜晚清晨偏涼，尤其中南部需留意早晚溫差大。

下周一、下周二受另波東北季風影響，北台灣白天高溫約22度，低溫17至19度；下周三、下周四東北季風減弱，各地溫度再回升，高溫約可達25至27度。

東北季風 基隆

延伸閱讀

未來一周氣溫變化大！周六日回暖、下周一二東北季風再增強 北台轉雨降溫

今晚至明晨「冷空氣最強」！平地低溫探15度 5日起漸回暖至周末

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

相關新聞

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

結合中草藥與現代醫學 花蓮慈濟於醫療科技展發表淨斯本草新研究

花蓮慈濟醫院自因應新冠肺炎疫情，研發淨斯本草飲，今天於台灣醫療科技展再度發表結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，發表淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。