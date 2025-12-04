快訊

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣鯛檢驗大逆轉，高雄市政府出現大烏龍，造成雲林業者受衝擊，引起不滿，不排除依法求償。記者蔡維斌／翻攝
台灣鯛檢驗大逆轉，高雄市政府出現大烏龍，造成雲林業者受衝擊，引起不滿，不排除依法求償。記者蔡維斌／翻攝

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己送驗並未檢出，高雄衛生局還嗆指送驗的魚不同一尾，結果今天大逆轉，高雄市政府出面道歉。雲林地區台灣鯛業者深感不滿要高雄市政府負起責任，雲林縣府也會協助業者恢復商譽或求償事宜。

至於生產最大宗也是受害最大的口湖鄉漁類合作社今天暫不回應，將在明天召開記者會統一說明並對這烏龍檢驗作出相對回應。

全聯台灣鯛被驗出含禁藥，連日來引發巨大風波，雲林縣府也衛生局配合全面查驗，並對生產台灣鯛最大宗的口湖漁類生產合作社進行抽驗，但報告尚未出爐。由於事關台灣鯛產銷，合作社自行以最快速度，將被檢出禁藥的同一批留樣台灣鯛送驗，前晚檢驗報告出爐，並未驗出含有禁藥。

口湖漁類生產合作社昨天即刻對外發表聲明澄清台灣鯛並未含禁藥，不料高雄市衛生局還嗆雲林業者 指，所驗的魚不同批，檢體不同檢驗結果當然會不一樣。結果今天馬上出現檢驗大逆轉，甚至出現「電腦設定錯誤」的大烏龍。

雲林地區台灣鯛許姓養殖業者說，這個事件造成他們受到極大衝擊「當然很生氣！」，媒體一報生意攏變差啦，傷害己造成，高雄一定要澄清，負起責任，他們不排除向高雄求償。至於生產台灣鯛最大宗的口湖漁類生產合作社則表示，對於此事件如何處置，將在明天開記者會統一對外說明。

雲林縣府農業處長魏勝德則表示，目前已解除對魚塭的移動管制，後續首要工作將協助商家回復其商譽，如果業者要追討相關賠償損失，也會請消保官提供相關協助，未來縣府仍會持續落實食安把關。衛生局長曾春美表示，業者若須相關求償，可向農業處尋求協助，或依法尋求賠償。

台灣鯛檢驗大逆轉，高雄市政府出現大烏龍，造成雲林業者受衝擊，引起不滿，不排除依法求償。記者蔡維斌／翻攝
台灣鯛檢驗大逆轉，高雄市政府出現大烏龍，造成雲林業者受衝擊，引起不滿，不排除依法求償。記者蔡維斌／翻攝

