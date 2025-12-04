鯛魚烏龍案翻轉！高雄衛生局認「儀器設定錯誤」 全聯這樣回應

高雄市日前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」檢出動物用藥，引發市場疑慮，但衛生局4日坦承係因「儀器人為設定錯誤」，將結果放大十倍，正確判讀應為「未檢出」。全聯第一時間回應表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。未來將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理。

全聯針對鯛魚排含動物用藥的烏龍事件發出回應表示，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯強調，食品安全始終是企業最重要的承諾，並指出：「身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。」

高雄市衛生局長黃志中4日親自召開記者會，說明內部調查結果確認實驗室儀器設定遭誤調，導致檢驗值被放大，才會出現「誤判含藥」情況。強調後續將全面檢討流程，避免類似事件再度發生。

這起事件從抽驗公告到澄清，短短幾日引發各界高度關注。全聯在第一時間即全面下架相關批次商品並啟動退換貨機制，並主動與主管機關及供應商保持密切聯繫。如今確認為誤檢事件，市場疑慮也可望逐步緩解。