1816拒載旅客 國光客運：避免影響行車安全
國光客運1816在2日晚間拒載旅客引發討論。對此，國光客運今天表示，由於遭拒載旅客曾跟司機有法律訴訟，為避免駕駛受到旅客言語暴力，影響駕駛安全才拒絕該名乘客登車。
國光客運1816路線是不少住在桃園民眾往返台北的選擇之一，不過近日網路流傳1816路線司機駕駛拒絕讓乘客上車事件。
國光客運今天發布聲明表示，事發於2日晚上6時16分的台北民生重慶路口，當時一名乘客欲搭乘國光路線1816往桃園的班次，當車輛到站時，駕駛長拒絕一名乘客上車。
國光客運指出，該乘客在113年8月因太晚按下車鈴導致錯過下車的車站引起糾紛，當時駕駛因被罵王八蛋而與乘客有法律訴訟，直至今年12月2日，同名駕駛開著1816路線又巧遇該名乘客，駕駛為避免受到該乘客的言語暴力，影響駕駛安全而拒絕該名乘客登車。
根據汽車運輸業管理規則第57條，客運可拒絕有酗酒滋事、謾罵喧鬧等危害自己、他人或騷擾他人之虞者乘車。
國光客運說，譴責任何乘客對駕駛言語不當的行為，駕駛有責任按規定維護乘車秩序，所有乘客也應配合，不應把情緒發洩在駕駛或其他乘客身上，影響車輛正常營運，如有任何意見，可循既有的申訴方式向客運公司反映，以維護駕駛和乘客安全與正常的工作環境。
