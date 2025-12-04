台灣醫療科技展 首度有來自日本醫療中心參展

台灣醫療科技展今年邁入第9屆，首度有來自日本醫療中心正式參展。日本中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團來台，以實際行動力挺台灣，背後更藏著對妻子家鄉的熱愛。

2025台灣醫療科技展今天起一連4天在南港展覽館登場，總統賴清德上午出席4樓的開幕活動後，特地前往位在1樓的日本中部國際醫療中心展區停留，感謝日本友人以醫療專業相挺，用行動支持台灣，展現超越政治的深厚情誼。

出生台灣的山田夫人赴日求學、定居至今，她笑說先生比她更熱愛台灣，連一旁的工作人員也猛點頭。這次參展最初是她在網路上看到相關資訊，但沒想到先生非常認真看待，甚至親自率團來台。

其實這一切並非偶然，山田實紘告訴媒體，他與賴總統約10年前就曾短暫交流，如今在醫療展再次相見，賴總統能親自到場致意，讓他深受感動。

山田實紘表示，他的核心信念始終是「醫療沒有國界」，即使世界有政治與經濟界線，但面對需要被治療的病人，仍願跨越國籍伸出援手，賴總統本身是醫師，對此理念高度理解。

「這是台日醫療交流的重要里程碑。」山田實紘指出，日本以精準與高品質的醫療聞名，台灣則在醫療創新與智慧科技方面表現卓越，期盼這次展會，進一步深化台日醫療合作與友誼，共同推動亞太醫療的發展與進步。

山田夫人轉述，賴總統特別表達謝意，感謝日本在台灣相對艱難的時刻，仍願意以實際行動力挺台灣。此次來台參展源於先生長年堅持「治療沒有國界、生命沒有高低之分」的理念，早在約20年前，先生就著手在日本鄉間規劃大型醫療中心，希望讓偏鄉居民也能享有與東京同等水準的醫療資源，中部國際醫療中心因此誕生。

中部國際醫療中心設有502床，具備7種語言醫療翻譯與世界級設備，吸引多國病患前往治療與健檢。山田此次親自率領醫師、護理師與技師團隊來台，分享日本最新醫療技術，涵蓋癌症質子治療、高齡族群常見的帕金森氏症無創聚焦超音波療程，以及台灣尚未引進的高階精準乳癌檢測設備，檢查快速、無需接觸，有助提升早期發現與治療效果。