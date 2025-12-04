空氣傳播力強、潛伏期長！台大爆肺結核病例 醫曝通常1成接觸者會感染

台大一名外籍生確診肺結核，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知，目前共匡列約900名學生。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，肺結核透過空氣傳播，容易擴散、速度快，配戴口罩的效果有限，且有一成接觸者會確診。政府近年積極推動潛伏結核感染治療，國內整體疫情已呈下降趨勢。

黃高彬說，肺結核透過空氣傳播，傳染力比一般飛沫傳染強，若患者胸部X光片於肺部出現「空洞」，就等於是出現結核菌，當與呼吸道相通時，容易將結核菌散布於空氣中。一般肺結核潛伏期約為3至6個月，潛伏期間沒有症狀，必須透過檢查才能發現感染風險。

針對接觸者部分，衛生單位會根據接觸時數進行匡列，並安排抽血或胸部X光檢查，黃高彬說，若檢查出現異常或部分檢測呈陽性反應，將啟動潛伏結核感染治療，控制潛藏發病的可能。目前國內肺結核常用的「HP方案」療程為3個月，每周服藥一次即可完成。至於確診者同住家人是否需治療，仍需先做檢查，若沒有異常則不需用藥，不過根據過去經驗，約有一成接觸者會被感染。

根據疾管署統計，台灣70歲以上感染者最多，且男性高於女性，黃高彬說，原因與年輕時感染結核菌，經潛伏多年後，因免疫力下降再度活化有關。男性發病率較女性高，主要受活動型態與暴露機會較多等因素影響。