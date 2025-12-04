東北季風影響 5日清晨偏涼低溫探14度

快訊

中央社／ 台北4日電
東北季風影響，明天清晨低溫約攝氏16到18度，局部可能探14度。圖／聯合報系資料照片
氣象署今天表示，東北季風影響，明天清晨低溫約攝氏16到18度，局部可能探14度，週末白天溫度回升，8日又受東北季風影響，但冷空氣強度弱，北台灣稍微轉涼，中南部影響不大。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻向媒體表示，明天持續受到東北季風影響，清晨溫度偏涼，低溫約落在16度到18度，局部低溫更低，有機會出現14度左右，桃園以北、恆春半島及東半部有零星降雨的機率，新竹以南則是多雲到晴可以看到陽光。

黃恩鴻表示，週末東北季風減弱，早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大，白天水氣減少，大多屬於晴朗多雲的天氣型態，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨；西半部白天高溫可達26度到27度，東半部25度。

8日及9日東北季風增強，不過，黃恩鴻說，冷空氣強度弱，影響時間短，範圍也小，預估屆時北台灣稍微轉涼，中南部影響不大；溫度方面，低溫約落在16到18度，北台灣高溫下降至22度左右。

黃恩鴻指出，10日及11日東北季風減弱，溫度再度回升，各地多是多雲到晴的天氣型態，只有迎風面有局部短暫雨。

