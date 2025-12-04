快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

外送員專法初審通過 消基會憂基本報酬轉嫁消費者

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今日審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午初審通過。聯合報系資料照
立法院近日審查外送專法草案，今初審通過，內容保障外送員每筆訂單的基本報酬不得低於換算最低工資的1.25倍，並有45元的保障金額。消基會執行董事徐則鈺指出，消基會認同專法保障外送員收入，但擔心費用會轉嫁消費者，並呼籲勞動部，若修法上路後發生這種情況，應適時檢討介入，避免消費者成最終受害者。

立法院社福及衛環委員會今日審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午初審通過，條文包括外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍，也不得低於45元的保障金額。

對此，徐則鈺強調，消基會贊同專法保障外送員最低最低收入，但是擔心費用會轉嫁消費者或是餐飲業者。

如今專法初審通過，徐則鈺表示，雖然勞動部長洪申翰有擔保不會有這樣的情形發生，但如果平台最終還是轉嫁費用，勞動部就必須檢討這樣的做法是否恰當，作為主管機關必須適時介入、做修法的準備，以免消費者成最終受害者。

外送員 消費者 最低工資法

