外送員專法初審通過 消基會憂基本報酬轉嫁消費者

立法院近日審查外送專法草案，今初審通過，內容保障外送員每筆訂單的基本報酬不得低於換算最低工資的1.25倍，並有45元的保障金額。消基會執行董事徐則鈺指出，消基會認同專法保障外送員收入，但擔心費用會轉嫁消費者，並呼籲勞動部，若修法上路後發生這種情況，應適時檢討介入，避免消費者成最終受害者。

立法院社福及衛環委員會今日審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午初審通過，條文包括外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍，也不得低於45元的保障金額。

對此，徐則鈺強調，消基會贊同專法保障外送員最低最低收入，但是擔心費用會轉嫁消費者或是餐飲業者。

如今專法初審通過，徐則鈺表示，雖然勞動部長洪申翰有擔保不會有這樣的情形發生，但如果平台最終還是轉嫁費用，勞動部就必須檢討這樣的做法是否恰當，作為主管機關必須適時介入、做修法的準備，以免消費者成最終受害者。