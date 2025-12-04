快訊

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

5G遠距結合AI醫療科技 打造台灣數位心理治療

中央社／ 新北4日電

亞東醫院今天發表「5G遠距AI數位療法」，將眼動減敏與歷程更新療法導入遠距心理治療，並結合人工智慧語意分析與逐字稿生成功能，打造可近性更高的數位心理照護模式。

2025台灣醫療科技展今天開幕，國家衛生研究院、亞東醫院與遠傳電信共同發表「5G遠距AI數位療法」，將眼動減敏與歷程更新療法（EMDR）導入遠距心理治療。

亞東醫院副院長張至宏在新聞稿說，現代生活壓力使心理創傷成為「文明病」，亞東醫院透過心理師團隊進行遠距會談與系統驗證。導入AI後，可自動生成逐字稿與摘要，提供心理師精準、個人化治療參考。

眼動減敏與歷程更新療法EMDR是透過雙側刺激，如眼球運動、敲擊或聲音，引導患者回想創傷記憶，以重新處理並減輕負面情緒的心理治療方式。

亞東醫院表示，EMDR為國際認可的心理治療方式，適用於創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症等。透過5G遠距模式，患者可在家端以視訊方式完成療程，降低就醫障礙，也有助提升求助意願。心理師能更有效率地掌握個案狀況，協助建構精準的數位治療流程。

國衛院院長司徒惠康表示，遠距心理治療整合實證療法具高度發展潛力。國衛院作為國家級研究機構，期待與電信業者、醫院建構「產政研醫」模式，以科學方法建立可信賴、易取得的新型心理健康服務。

遠傳電信執行副總胡德民表示，5G遠距診療平台已廣泛應用於偏鄉、急診、居家照護與救災場域，能提供低延遲且穩定的連線品質。此次跨界合作希望進一步縮短心理治療的距離與時間限制，讓民眾能更快速獲得心理支持與專業協助。

遠距 創傷後壓力症候群 心理治療

延伸閱讀

AI醫療科技亮點多 裸藥錠辨識2秒判讀200顆

醫療科技展開幕 賴總統：醫療、科技強強聯手 積極拓展智慧醫療

14歲以下自殺率高達7.9% 心理師常駐校園？校長曝實務困難

國衛院30有成 發表精準醫療、流行病學、人類行為研究

相關新聞

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

台灣鯛魚排藥檢出包結果大逆轉…高市府鞠躬道歉 全聯出聲

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，雖然緊急下架，但仍強調是供應商有提供無檢出報...

明天低溫16度！周末好天氣「高溫明顯回升」 下周再有另波東北季風來襲

東北季風持續影響，明天各地低溫約16度，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周...

昨才嗆台灣鯛業者 今結果大逆轉被打臉…雲林業者要高雄衛生局負責

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」禁藥引起軒然大波，國內市場沸沸揚揚，前天雲林養業者自己...

準護理師畢業前夕車禍癱瘓 花蓮慈濟脊髓電刺激術幫助重新站立、行走

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓他閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經花蓮慈濟醫院中...

結合中草藥與現代醫學 花蓮慈濟於醫療科技展發表淨斯本草新研究

花蓮慈濟醫院自因應新冠肺炎疫情，研發淨斯本草飲，今天於台灣醫療科技展再度發表結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，發表淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。