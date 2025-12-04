寶齡新冠抗原三合一快篩試劑通過衛福部核可 2026年初正式上市

寶齡富錦（1760）4日宣布，旗下體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」研發的家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑，已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得家用體外診斷醫療器材許可證，預計於2026年初正式上市。

寶齡富錦表示，近年受季節性流感與COVID-19的共流行影響，國內外臨床醫師普遍指出，僅靠症狀無法明確區分是哪一種病毒感染。加上流行性病毒傳播速度快，容易引發就醫潮並使醫療量能承受高壓。因此，能在家中快速釐清症狀來源的多重病原快篩工具，已成為民眾進行自主健康管理的重要配備。

寶齡富錦表示，全球對呼吸道疾病快速檢測的需求持續攀升，「多合一快篩」已成為國際主流趨勢。飛確此次取得核可的三合一產品上市後，不僅能強化公司在家用快篩市場的布局，更可望在流感與COVID-19共流行的市場環境中發揮強勁競爭優勢，成為帶動未來營收的重要新動能，同時也為公司後續開發更高階的多病原檢測技術奠定關鍵基礎。

寶齡富錦表示，飛確（Vstrip）成立於2014年5月，為通過ISO13485與QMS認證的醫療器材製造商，全品項均取得台灣食藥署核可，其中幽門桿菌快篩更獲得美國FDA上市許可，是台灣少數同時具備研發與生產能力與各類品質認證的體外診斷試劑開發商。

除了傳染病領域外，擴展至血液生化相關定量檢測也是勢在必行，飛確積極與科技夥伴合作，打造更智慧、方便、完整的檢測網絡，協助第一線醫療人員在更短時間內取得檢測數據，減少診斷延遲，加速醫療決策效率，讓疾病在早期就能被診斷並且治療，減少共病時間，守護大家的健康與生活品質。