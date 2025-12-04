快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

寶齡新冠抗原三合一快篩試劑通過衛福部核可 2026年初正式上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）4日宣布，旗下體外診斷品牌「飛確（Vstrip）」研發的家用呼吸道三合一流感AB型&新冠病毒抗原快速檢驗試劑，已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得家用體外診斷醫療器材許可證，預計於2026年初正式上市。

寶齡富錦表示，近年受季節性流感與COVID-19的共流行影響，國內外臨床醫師普遍指出，僅靠症狀無法明確區分是哪一種病毒感染。加上流行性病毒傳播速度快，容易引發就醫潮並使醫療量能承受高壓。因此，能在家中快速釐清症狀來源的多重病原快篩工具，已成為民眾進行自主健康管理的重要配備。

寶齡富錦表示，全球對呼吸道疾病快速檢測的需求持續攀升，「多合一快篩」已成為國際主流趨勢。飛確此次取得核可的三合一產品上市後，不僅能強化公司在家用快篩市場的布局，更可望在流感與COVID-19共流行的市場環境中發揮強勁競爭優勢，成為帶動未來營收的重要新動能，同時也為公司後續開發更高階的多病原檢測技術奠定關鍵基礎。

寶齡富錦表示，飛確（Vstrip）成立於2014年5月，為通過ISO13485與QMS認證的醫療器材製造商，全品項均取得台灣食藥署核可，其中幽門桿菌快篩更獲得美國FDA上市許可，是台灣少數同時具備研發與生產能力與各類品質認證的體外診斷試劑開發商。

除了傳染病領域外，擴展至血液生化相關定量檢測也是勢在必行，飛確積極與科技夥伴合作，打造更智慧、方便、完整的檢測網絡，協助第一線醫療人員在更短時間內取得檢測數據，減少診斷延遲，加速醫療決策效率，讓疾病在早期就能被診斷並且治療，減少共病時間，守護大家的健康與生活品質。

寶齡富錦 呼吸道 新冠肺炎 衛福部 快篩

延伸閱讀

AI輔助診斷 台大手機快篩口腔癌、榮總測膝關節炎

17省流感高流行！大陸估12月中旬達峰 未來6至8周防控不能鬆懈

金門唾液毒品快篩新制後首例毒駕案件 男驗出「冰糖」送法辦

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

相關新聞

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件高雄市衛生局與業者說法截然不同，高市衛生局昨日仍堅稱無誤，但今晚6時召開緊急記者會表示，檢驗值...

咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，...

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於...

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳...

空氣傳播力強、潛伏期長！台大爆肺結核病例 醫曝通常1成接觸者會感染

台大一名外籍生確診肺結核，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知，目前共匡列約900名學生。中國醫藥大學附設醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。