北醫體系醫療展秀五大主題！三院入榜全球智慧醫院 AI與遠距照護成焦點

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
2025台灣醫療科技展今天開幕，台北醫學大學醫療體系今年於展區規畫「智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來、特色醫療」五大主題。記者陳雨鑫／攝影
2025台灣醫療科技展今天開幕，台北醫學大學醫療體系今年於展區規畫「智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來、特色醫療」五大主題。記者陳雨鑫／攝影

2025台灣醫療科技展今天開幕，台北醫學大學醫療體系今年於展區規畫「智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來、特色醫療」五大主題，北醫大董事長陳瑞杰與校長吳麥斯指出，支持體系投入數位轉型，今年北醫附醫、萬芳、雙和三家醫院同時入榜「Newsweek」2026全球最佳智慧醫院，顯示其智慧醫療量能獲國際肯定。

台北醫學大學醫療體系今展出多項技術成果，北醫附醫與北科大技轉成立「全域醫學」，推出兩大手術視覺創新，OWL Vision能即時偵測並分類手術出血點，大幅提升醫師在出血環境中的判讀效率；Transcope以光譜穿透與近紅外成像技術，讓關鍵組織即使在血液遮蔽下仍能清晰呈現，改善長年困擾外科的「看不見」問題。

除手術端外，台北醫學大學體系也展示最新的多數據生理監測與智慧供氧系統，整合胸腹式呼吸與多項生理訊號，能提前預警呼吸惡化，其「逐呼吸精準供氧」更可減少逾六成氧氣浪費。

萬芳醫院開發AI認知評估治療系統Brainmate，能即時產出分數並自動客製化處方。臨床顯示可提升認知11%、減少憂鬱20%，支援MMSE等值轉換，改善傳統評估耗時問題。

雙和醫院建立AKD風險預測AI模型，準確率近90%，協助敗血症患者提前介入。重症團隊亦開發AI休克預警，從生理波形中辨識關鍵變化，可提前一小時示警。

新國民醫院展出脊椎內視鏡精準手術，術後1到2天即可下床，並拓展至椎孔減壓與融合手術，是全台首家通過人工關節置換品質照護認證的地區醫院。

