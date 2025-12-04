幸運兒是你嗎？統一發票9-10月中獎清冊 他花38元買紅茶中千萬

快訊

中央社／ 台北4日電
財政部公布9、10月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花38元在高雄市的麥當勞買冰紅茶抱回千萬元。聯合報資料照
財政部今天公布民國114年9、10月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花38元在高雄市的麥當勞買冰紅茶抱回千萬元，最高則是花550元繳電費，中了千萬獎金。

財政部賦稅署說明，114年9、10月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎號碼為25834483，特獎（200萬元）中獎號碼為46587380，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為11張及18張。

檢視財政部賦稅署今天公布的中獎清冊，本期11張特別獎中，有5張中獎發票消費金額不到100元；消費金額最低的1張發票，是高雄市三民區明誠二路的麥當勞開出的38元發票，購買品項為冰紅茶。

另外，有幸運兒在Google Play花50元付訂閱費，以及在台北市信義區松仁路上的統一超商，花64元買牛奶咖啡及現蒸地瓜，均抱回千萬元。

11張特別獎中消費金額最高的1張發票，由台電嘉義區營業處開出，金額550元。

財政部賦稅署提醒，114年9、10月期中獎統一發票領獎期間為今年12月6日至明年3月5日，若是使用載具儲存雲端發票，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

賦稅署說明，開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領5獎、6獎、雲端發票專屬獎800元及500元。

賦稅署補充，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，若同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

