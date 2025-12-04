穿襪子就能測出足壓異常 國泰智慧醫療助患者復健、高齡族防跌

國內足部疼痛疾病盛行率約25%到30%，因足部疾患衍生的跌倒或照護，可能造成失能，要當心腳痛健康警訊。國泰醫院攜手台科大研究團隊，成功研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置，未來可應用於臨床病人的復健與步態監測、高齡族群跌倒風險預測。

今年的台灣醫療科技展，國泰醫院展出「智慧感測足壓異常分析功能襪」、「大腸內視鏡病理切片AI」、「智慧化醫療影像資料流通交換平台」等多項數位與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理參展主題，充分展現運用智慧科技導入相關服務應用，可優化流程及精進醫療品質。

「智慧感測足壓異常分析功能襪」以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置，不僅降低對使用者的活動干擾，亦打破測試環境的限制，加上連續的數據採集，以動態的數據分析取代靜態的足壓分布，更能精準偵測實際的足底壓力，實現更精確的疾病評估模型。

這項技術展現人工智慧與紡織感測技術的跨域整合，也為足部健康監測領域提供具高度應用價值與創新解決方案。未來可望應用於臨床病人的復健與步態監測、高齡族群跌倒預防與風險預測，甚至是運動員足部壓力評估與訓練回饋，以及智慧穿戴式健康照護市場等領域。

AI近年在病理切片分析領域的應用蓬勃發展，國泰醫院與雲象科技合作開發「大腸內視鏡病理切片AI」，目前模型偵測表現AUC（area under the ROC curve）已逾0.9，未來可望提供醫師在判讀病理玻片前，自動辨識癌症與癌前病變區域，幫助醫師能迅速聚焦微小異常病變，以提高準確性和效率。