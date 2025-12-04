快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

穿襪子就能測出足壓異常 國泰智慧醫療助患者復健、高齡族防跌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院攜手台科大研究團隊研發的「智慧感測足壓異常分析功能襪」。圖／國泰醫院提供
國泰醫院攜手台科大研究團隊研發的「智慧感測足壓異常分析功能襪」。圖／國泰醫院提供

國內足部疼痛疾病盛行率約25%到30%，因足部疾患衍生的跌倒或照護，可能造成失能，要當心腳痛健康警訊。國泰醫院攜手台科大研究團隊，成功研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置，未來可應用於臨床病人復健與步態監測、高齡族群跌倒風險預測。

今年的台灣醫療科技展，國泰醫院展出「智慧感測足壓異常分析功能襪」、「大腸內視鏡病理切片AI」、「智慧化醫療影像資料流通交換平台」等多項數位與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理參展主題，充分展現運用智慧科技導入相關服務應用，可優化流程及精進醫療品質。

「智慧感測足壓異常分析功能襪」以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置，不僅降低對使用者的活動干擾，亦打破測試環境的限制，加上連續的數據採集，以動態的數據分析取代靜態的足壓分布，更能精準偵測實際的足底壓力，實現更精確的疾病評估模型。

這項技術展現人工智慧與紡織感測技術的跨域整合，也為足部健康監測領域提供具高度應用價值與創新解決方案。未來可望應用於臨床病人的復健與步態監測、高齡族群跌倒預防與風險預測，甚至是運動員足部壓力評估與訓練回饋，以及智慧穿戴式健康照護市場等領域。

AI近年在病理切片分析領域的應用蓬勃發展，國泰醫院與雲象科技合作開發「大腸內視鏡病理切片AI」，目前模型偵測表現AUC（area under the ROC curve）已逾0.9，未來可望提供醫師在判讀病理玻片前，自動辨識癌症與癌前病變區域，幫助醫師能迅速聚焦微小異常病變，以提高準確性和效率。

隨著電腦斷層、核磁共振等醫學影像檢查用於疾病診斷及健康檢查普及，病人跨院就醫仰賴影像資料申請。國泰醫院打造智慧化醫療影像資料流通交換平台，可支援自助式操作、多重資安防護及DICOM國際標準，系統內建AI模組，能自動辨識影像類型與進行格式轉換，有助促進跨院、跨系統間的資料流通與整合。

智慧化醫療影像資料流通交換平台，設計友善，可支援多語言及無障礙功能。圖／國泰醫院提供
智慧化醫療影像資料流通交換平台，設計友善，可支援多語言及無障礙功能。圖／國泰醫院提供

病人 醫師 復健 內視鏡

延伸閱讀

AI 驅動成長＋債券收益吸睛 國泰美國多重收益平衡基金攻守兼備掌機會

AI醫療科技亮點多 裸藥錠辨識2秒判讀200顆

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

世界醫師會首次台北宣言修訂會議 賴總統：AI新十大建設打造智慧環境

相關新聞

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件高雄市衛生局與業者說法截然不同，高市衛生局昨日仍堅稱無誤，但今晚6時召開緊急記者會表示，檢驗值...

咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，...

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於...

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

行政院今拍板廚餘養豬政策調整措施，原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳...

空氣傳播力強、潛伏期長！台大爆肺結核病例 醫曝通常1成接觸者會感染

台大一名外籍生確診肺結核，因回推「可傳染期較長」，近期多名學生接獲檢驗通知，目前共匡列約900名學生。中國醫藥大學附設醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。