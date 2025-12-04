藥師人力吃緊 馬偕導入藥錠AI辨識機辨藥處理從140秒縮至2秒

藥師人力短缺，馬偕醫院每天藥局處方量約6000筆，其中約有120筆會有處方異動情況，因此藥師每日約需要處理1000顆的分包機退藥，耗時費力也考驗藥師眼力及增加壓力，現運用高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，一次可辨識200顆，作業時間大幅從140秒縮減至2秒，不僅節省人力，藥師也可減輕負擔並將時間運用至調劑、衛教上，目前仍在研發及測試，預計明年正式投入臨床使用。

馬偕醫院每天約有120筆藥品處方異動，常見原因為改變藥品數量，臨床上因病人病況改變、處置取消、手術延期等情況，會出現已調劑但尚未給藥、需退回藥局入庫管理「回收藥錠」，因此藥師每日約需處理1000顆的分包機退藥。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，過去藥師在退回一批藥品時，必須靠肉眼逐一翻找、核對，再交由另一名藥師複核，特別是白色小藥丸，除了體積小甚至藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認才能歸庫，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置的風險。

為減化將藥物退回藥庫的作業流程，馬偕醫院利用科技智能取代人工辨識，讓AI智慧辨別出不同錠劑，簡化人工作業壓力與強化效能。今醫療科技展發表高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，讓「揀藥」不再成為藥師人員眼花的壓力，成為臨床藥師最好的幫手。

陳智芳說，透過藥錠AI辨識機只需將藥品放入機器，系統便會立即以紅點標示錯誤藥品，藥師當下即可挑出錯誤品項，整體辨識良率約98%，一次可處理約200顆藥品，效率遠勝人工。

陳智芳表示，節省下來的時間可投入更多臨床與專業服務，包括協助用藥衛教、線上諮詢或支援調劑等工作，有助改善藥師不足的現況。設備目前仍在研發完成階段，預計明年正式採購導入臨床。