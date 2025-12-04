藥師人力吃緊 馬偕導入藥錠AI辨識機辨藥處理從140秒縮至2秒

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
藥師人力短缺，藥師每日大約需要處理1000顆的分包機退藥，耗時費力也考驗藥師眼力及增加壓力。現運用高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，一次可辨識200顆，作業時間大幅從140秒縮減至2秒。記者翁唯真／攝影
藥師人力短缺，馬偕醫院每天藥局處方量約6000筆，其中約有120筆會有處方異動情況，因此藥師每日約需要處理1000顆的分包機退藥，耗時費力也考驗藥師眼力及增加壓力，現運用高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，一次可辨識200顆，作業時間大幅從140秒縮減至2秒，不僅節省人力，藥師也可減輕負擔並將時間運用至調劑、衛教上，目前仍在研發及測試，預計明年正式投入臨床使用。

馬偕醫院每天約有120筆藥品處方異動，常見原因為改變藥品數量，臨床上因病人病況改變、處置取消、手術延期等情況，會出現已調劑但尚未給藥、需退回藥局入庫管理「回收藥錠」，因此藥師每日約需處理1000顆的分包機退藥。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，過去藥師在退回一批藥品時，必須靠肉眼逐一翻找、核對，再交由另一名藥師複核，特別是白色小藥丸，除了體積小甚至藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認才能歸庫，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置的風險。

為減化將藥物退回藥庫的作業流程，馬偕醫院利用科技智能取代人工辨識，讓AI智慧辨別出不同錠劑，簡化人工作業壓力與強化效能。今醫療科技展發表高達98%辨識度的藥錠AI辨識機，讓「揀藥」不再成為藥師人員眼花的壓力，成為臨床藥師最好的幫手。

陳智芳說，透過藥錠AI辨識機只需將藥品放入機器，系統便會立即以紅點標示錯誤藥品，藥師當下即可挑出錯誤品項，整體辨識良率約98%，一次可處理約200顆藥品，效率遠勝人工。

陳智芳表示，節省下來的時間可投入更多臨床與專業服務，包括協助用藥衛教、線上諮詢或支援調劑等工作，有助改善藥師不足的現況。設備目前仍在研發完成階段，預計明年正式採購導入臨床。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕持續以病人為中心，結合智慧醫療、人本關懷與靈性提升，落實全人照護。藥師為醫療團隊中不可或缺的角色，與醫師合作給予病人最適切的藥物及劑量。以導入藥物AI自動辨識機可以輔助藥師進行藥品辨識與縮短確認時間，協助降低人力消耗，避免藥師過於疲勞，達到提升病人用藥安全與兼具友善職場的目的。

藥師 馬偕醫院 藥品 藥丸 藥劑

相關新聞

咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，...

突破限制！北醫附醫多基因篩檢能篩出「慢性病基因」 助提早介入預防

面對慢性病年輕化趨勢，台北醫學大學附設醫院於今年醫療科技展推出「全基因健康檢測計畫」，強調相較過去多集中於單基因突變的檢...

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於...

晚餐只吃水果導致高血糖！國健署：30歲就能免費健檢 注意「三高二害」

50歲陳女士平常有運動習慣，為了維持良好體態，都以水果取代晚餐，一次健康檢查，發現糖化血色素過高。65歲黃先生自認身體健...

北醫體系醫療展秀五大主題！三院入榜全球智慧醫院 AI與遠距照護成焦點

2025台灣醫療科技展今天開幕，台北醫學大學醫療體系今年於展區規畫「智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來、特色醫療」五...

