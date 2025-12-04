擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於亞洲糖尿病學會官方雜誌「Journal of Diabetes Investigation」的研究，首次針對台灣民眾對糖尿病的負面印象（stigma）進行調查，43.3%民眾不願意家人跟糖友聯姻。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，全球各國正設法破除對糖尿病的負面印象，這個疾病很古老，但有些印象未必正確。傳統認為糖尿病非常麻煩，預期生命減短；如果血糖控制不良，可能導致許多嚴重併發症。隨著醫療進步，只要積極治療、良好血糖控制與生活習慣調整，仍可以「與病共存」。

國健署長沈靜芬表示，她的家族中有多位親友罹患糖尿病，包括阿嬤、爸爸、叔叔以及小姪子，自知體內應該也有糖尿病基因。她以臨床經驗分享，青少年罹病後，因需要打針、驗血糖，擔心被同儕歧視，而不敢讓同學知道，且第二型糖尿病患者常會被笑「你就是吃太胖才會得病」，造成個案心理負擔。

沈靜芬說，糖尿病去標籤化要慢慢宣導，讓大眾知道這就是需要被照顧的疾病，結合規律藥物治療與生活習慣的調整，以及自我血糖監測與定期回診。至於糖尿病是否需要更改名稱，「這倒是其次」，重點是增進大眾對疾病的了解，才不會產生誤解。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，去年4月針對全台民眾進行問卷調查，採用分層隨機抽樣法，進行電話訪問，共有982位受訪者，問卷內容包括對糖友的印象、對於糖尿病疾病名稱的看法。結果顯示，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。

這項「糖尿病社會觀感研究」，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，如：交友（96.2%）、密切合作（94.4%），因此平時相處並無太大的問題。但是在更深層的人際關係上，仍存在明顯落差。43.3%民眾對於家人與糖友建立親密關係或結婚感到猶豫，另有15.2%認為糖尿病「不好聽」。

基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，「糖尿病」並不符合當前疾病的診斷定義，再加上「尿」字給人不潔的觀感等，使得糖友除了疾病管理外，還需承受額外的心理壓力。尤其，要擔心周遭眼光而不敢在公眾場合注射胰島素，這部分對在校學子來說，更是不敢讓同學知道病情。