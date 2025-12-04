7-ELEVEN瞄準「熱鍋夾經濟」！免剝殼「黃金水煮蛋」限定門市搶先吃

7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，並推出蒸烤雙吃「馬鈴薯」等差異化商品結構，創造全新熱食成長動能，今年已創下千萬業績，自即日起限定於北部3間門市率先開賣「黃金水煮蛋（售價18元）」，選用在地優質蛋品，主打免剝殼、少調味，預計明年第一季陸續擴大至其他門市販售。

7-ELEVEN瞄準近年補充蛋白質分眾化的健康趨勢，門市販售吊掛溏心蛋、滷蛋白丁、水煮蛋、半熟蛋、動福滷蛋等即食商品，為擴大熱食自助區客群，即日起全新限店販售「黃金水煮蛋」，減少調味讓老人小孩也能安心食用，烹調過程衛生安全，經專業自動設備去殼、高溫滅菌及真空包裝配送到門市、以專利設備加熱販售，並有鹽包可自行調整風味，即日起也推出「黃金組合」黃金水煮蛋（原價18元）搭配玉米（原價55元）可享合購優惠價65元，目前限定北部3間門市（林口幸福市門市、桃園龜山文富門市、林口三井門市）搶先開賣。

7-ELEVEN熱食自助區去年整體突破50億元業績，隨著冬季氣溫逐漸下降，關東煮業績持續滾燙，即日起至12月23日7-ELEVEN也祭出「關東煮買4送1」優惠活動，關東煮聯名高湯由日本「加賀屋」總料理長指導監製，帶來純正日式風味。

瞄準民眾健康飲食意識提升，7-ELEVEN發現新品導入後「熱鍋夾經濟」業績向上攀升，不分四季均銷售表現亮眼，已帶動類別業績雙位數成長，特別在早餐時段最受歡迎，因此逐漸增加全台門市販售據點，其中「蒸玉米」在交通轉運、醫院型門市最受到喜愛，平均每店每日可熱銷上百支，已是今年以來拓展最迅速的熱食商品，現已導入逾2,300間門市；而限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯更成為秋冬熱食新星，特別是蒸馬鈴薯最受女性喜愛，預計今年會再擴大銷售店數。