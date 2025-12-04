台水基隆及八堵抽水站停抽汙染疑慮水源 水利署啟動跨區調度水源供應

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應基隆河油汙染影響供水，水利署已啟動跨區水源緊急調度作業，穩定基隆用水並維護民眾飲用水安全。台水公司基隆及八堵等抽水站已停抽有汙染疑慮之水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，目前基隆地區供水尚穩定；另水利署及台水公司亦配合基隆市政府成立之前進指揮所派駐人員進駐並辦理相關因應作為，請民眾安心用水。

水利署表示，台水公司於11月27日發現油汙染後即停止抽取有汙染疑慮之水源並改由新山及西勢水庫供應，水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水。此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取汙染去除時間。

水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆市政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待汙染源清除，台水公司確認水質無慮，維護民眾用水安全。

台水 水庫 水利署

咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，...

突破限制！北醫附醫多基因篩檢能篩出「慢性病基因」 助提早介入預防

面對慢性病年輕化趨勢，台北醫學大學附設醫院於今年醫療科技展推出「全基因健康檢測計畫」，強調相較過去多集中於單基因突變的檢...

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於...

晚餐只吃水果導致高血糖！國健署：30歲就能免費健檢 注意「三高二害」

50歲陳女士平常有運動習慣，為了維持良好體態，都以水果取代晚餐，一次健康檢查，發現糖化血色素過高。65歲黃先生自認身體健...

北醫體系醫療展秀五大主題！三院入榜全球智慧醫院 AI與遠距照護成焦點

2025台灣醫療科技展今天開幕，台北醫學大學醫療體系今年於展區規畫「智慧醫療、遠距照護、產學合作、永續未來、特色醫療」五...

