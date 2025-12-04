玩手機、抽菸分心駕駛代價高！立院初審騎士違規罰鍰提高至1200元

騎機車邊用手機、邊抽菸，導致影響行車安全的罰則要再提高了。立法院交通委員會今(4)日初審通過《道路交通管理處罰條例》修正案，未來機車駕駛在行駛道路時，手持行動電話、電腦等通話或上網等有妨礙其他駕駛安全，將可開罰1200元；此外，汽機車駕駛手持香菸或抽菸導致影響他人行車安全，罰款也提高到1200元。

不只開車時用手機或電腦等設備通話、上網有行車風險，現在也越來越多人在騎機車時使用手機等通訊設備。依照現行法規機車駕駛人可開罰1000元，但立委邱若華、黃健豪等人認為近年開罰件數上升，民眾道路安全意識不足，研議修法提高罰金。初審修法提高到可開罰1200元。

此外，鑒於汽機車駕駛人在行駛時吸菸，煙霧與煙灰常影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險，同時菸蒂隨手丟棄也危害公共安全。本次修法也將汽機車駕駛手持香菸或抽菸導致影響他人行車安全，罰款也將從600元提高至1200元。

而為保障兒少或高齡者等交通弱勢族群高度使用的路段安全，初審也通過《道路交通管理處罰條例》修法，增訂駕駛人行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行，致人受傷或死亡，應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一，保障學校和醫院周邊道路安全。

另外，近年來毒駕案件數量攀升，但實務上因警方查緝後，尿檢報告出具時間過長，常導致無法在法定期間內2個月舉發，未能吊扣駕照，形成管理漏洞。為解決此問題，今修法也初審通過重新計算毒駕的舉發期限，原先的2個月內舉發期，將改為自測試檢驗報告結果通知警察機關之日起算；若案件已送交鑑定者，2個月舉發期限則改為 自鑑定終結之日起算。