維也納60件花繪作品登台 史博館盼重新出「花」

中央社／ 台北4日電

精選60件18至20世紀花卉主題作品，「維也納美景宮百年花繪名作展」明天起在史博館展出，館長洪世佑盼以此為史博館館慶70年重新出「花」，文化部長李遠則以「繁花似錦」祝福。

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」開幕式今天舉行，奧地利維也納美景宮策展人斯摩拉（Franz Smola）表示，花卉繪畫在歐洲有悠久歷史，16、17世紀在荷蘭尤為興盛，而到了19世紀，維也納成為花卉繪畫最主要城市，此次帶來58幅畫作及2座雕塑到台灣，都是重要館藏。

斯摩拉說，史博館擁有傳統千年花卉繪畫，觀眾有機會一起比較歐洲與東亞不同傳統藝術，雖然維也納僅百年花卉藝術難以比較，但時代、脈絡不同，兩者也能相互啟發。

洪世佑說，今年暑假史博館也與日本東京大學綜合研究博物館合作「台灣蘭花百姿」展，緊接著推出「維也納美景宮百年花繪名作展」，今天是史博館70週年館慶，希望以系列名作展讓史博館重新出「花」。

展覽依時代分為6大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義，展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡「雨後」（After theRain）。

斯摩拉今天帶領李遠、洪世佑等貴賓導覽，斯摩拉表示，此次展覽呈現維也納花卉繪畫百年歷史，即便在美景宮，他們也沒有做過同樣主題特展，很高興有機會能在台灣呈現。

李遠在開幕式致詞表示，花是人們去辨認植物最容易的部位，有各種造型、色彩，是所有植物生命中最燦爛的一段，選擇花作為策展非常厲害。此次展覽令他聯想到「繁花似錦」，意思是美麗到像緞繡，很高興以維也納美景宮的畫作為史博館70週年慶祝活動，盼史博館70週年與美景宮「繁花似錦」。

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」明天起至2026年3月22日展出，地點在國立歷史博物館。

維也納 史博館 李遠

