肌少症年輕化！50歲即可篩檢 《元氣網》醫療展推AI檢測助早期發現

肌少症日趨年輕化，根據最新診斷共識，目前肌少症的篩檢年齡已下修至50歲，顯示肌少症不再是老年人的專利，從中壯年起就可能出現肌少症；聯合報健康事業部今年參與2025年台灣醫療科技展，展示主軸中，就提供肌少症檢測體驗，民眾於現場檢測，再加上運用AI工具，讓人能提早得知風險，能有效讓民眾認知到肌少症的風險；聯合報健康事業部的攤位於南港展覽館一館的一樓K201，現場完成體驗任務即可獲得小禮物。

聯合報健康事業部今年以「元氣網腦力健身房」、「肌少症檢測體驗」及「元氣網YouTube影音頻道」為展示主軸，12月6日還會安排 「慢病好日子 Open Podcast」於現場錄製，邀請台北市立關渡醫院院長陳亮恭、天主教失智老人基金會處長陳俊佑、以及正光診所院長洪文岳深度分享健康資訊。

元氣網的腦力健身房，是全台唯一以失智症與肌少症為專長核心的AI 健康工具，結合元氣網專業內容，打造嶄新的大腦健康互動體驗。民眾可於現場體驗「健腦教練」的多項功能，包括：即問即答的失智Q&A、一鍵快速提問、科學化的健腦遊戲，以及由專家規畫的圖卡食譜與影音Podcast。透過AI問答與多元互動設計，協助民眾以更輕鬆、直觀的方式認識大腦保健。

現場也帶民眾認識肌少症，從民眾最關心的五大問題為核心，包括「何謂肌少症」、「為何會發生肌少症」、「五大典型徵兆」、「高風險族群特徵」以及「如何預防肌少症」等，快速檢視自身是否具有肌少症風險。

今天上午不少民眾到場體驗，一位具護理專業背景的民眾表示，失智症與肌少症雖常被一起討論，但其本質不同，失智症與基因檢測、腦部功能退化相關，肌少症則是多數人都可能面臨的身體狀況。她認為若能透過AI工具讓個案及早知道風險並採取行動，將具實質幫助。試用元氣網《腦力健身房》AI Chatbot後，她認為資訊可信度高、內容完整且引導清楚，但遊戲難度建議循序漸進，以提升一般民眾接受度，於日常生活中也更好上手。