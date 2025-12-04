吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，「全球瞭望｜2024美選觀測系列報導」獲得國際新聞獎，「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」則獲得深度報導獎融媒體類作品。

「全球瞭望｜2024美選觀測系列報導」獲得國際新聞獎，評審團表示，此系列報導長達6周，每周兩個版面，跨頁報導從大選辯論關鍵議題切入美國的政治內涵，並且分析美國選民結構、性別差異，又透過人物深度訪問來預測美中競逐、同盟價值與經濟邏輯。視角多元且深入，廣度與深度兼具，相當優異突出。

採訪團隊記者林秀姿說，國際新聞的敘事可以很多元，記者除了當讀者的眼睛以外，也可以把國外專家的腦袋搬到讀者面前。新聞除了報導以外，也需要有品質的觀點，去年川普當選美國總統後，世界進入川普宇宙，每個人都無法置身事外，在台灣看美國選舉總是隔一層紗，但是透過採訪這些待過白宮、擔任過美國政府要角的專家，可以給我們更具視野、更有高度的思想交流。

「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」獲得深度報導獎，評審團表示，此專題從多元角度探討太空如何成為各國勢力競逐的新戰場，議題相當前瞻，規劃也十分縝密，且視覺呈現磅礡創新，充分發揮融媒體的優勢，是難得一見的好作品。

採訪團隊記者洪欣慈說，太空對很多人來說，好像遙不可及的議題，但它卻相當重要，從去年到今年，都成為地緣政治爭搶的戰場，先不講遙遠的俄烏戰場，從我們每天開車會使用到的GPS，到每天轉帳的金融服務，其實都與太空衛星有關，既是國際新聞，也是國內新聞。

她說，福衛八號首顆衛星「齊柏林」成功升空了，這是台灣太空發展的重要里程碑，專題裡對於福衛八號也有深入報導，期待各界持續關注這個遙遠同時又切身相關的議題

吳舜文新聞獎基金會董事長嚴陳莉蓮女士致詞表示，39年來持續傳承至善真實的力量鼓勵優秀的新聞工作者。科技時代的進步、AI工具的日新月異對新聞界而言像把雙面刃。AI除了為新聞產出帶來便利，但也在報導內容真假之間為新聞工作帶來深刻的挑戰，值得我們新聞從業人員不斷的省思。

今年吳舜文新聞獎報名件數共525件，競爭相當激烈。其中生態環境的議題占大宗，共104件，文化/人文類別次之共96件，政策/政治類別排第三，共92件。