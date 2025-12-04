晚餐只吃水果導致高血糖！國健署：30歲就能免費健檢 注意「三高二害」

50歲陳女士平常有運動習慣，為了維持良好體態，都以水果取代晚餐，一次健康檢查，發現糖化血色素過高。65歲黃先生自認身體健康狀況良好，某次量血壓竟高達179mmHg，進一步到診所檢查，諮詢發現一天至少吃5台斤的水果。

吃水果對健康有益，但過量攝取可能導致肥胖、三酸甘油酯升高、血糖大幅波動。國健署長沈靜芬表示，水果不能當作蔬菜，吃多了仍有肥胖、脂肪肝、高血糖等風險。近年來，醫療設備的普及，民眾已經可以將血壓、血糖測量融入日常生活，但血脂異常（高血脂）難以察覺，透過抽血才能發現。

沈靜芬說，為幫助民眾及早發現三高風險，自114年1月1日起，成人預防保健服務下修30至39歲，民眾每5年可接受1次免費健康檢查。其健檢目的在於早期發現三高風險，並及早介入治療；若檢查結果有異常也不用太擔心，按照醫師建議調整飲食、運動，必要時搭配藥物治療並持續追蹤，有機會逆轉。

國人飲食西化、缺乏運動、生活型態不佳，導致代謝症候群的盛行率增加；代謝症候群是發展成慢性病的前哨站，但可以預防也可治療。三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），若有三項以上，即是罹患代謝症候群。

國健署「2025逆轉代謝」活動首度結合數位互動協助民眾健康管理，今年有超過5000位參賽者，至9月30日活動截止，7成至少改善1項指標，近5成改善腰圍過粗或降低身體質量指數（BMI），近4成改善3項（含）以上或糖化血色素指標，更有715人已成功擺脫代謝症候群風險。

台南市廖健良診所是參與「代謝症候群防治計畫」的診所之一，院長廖健良表示，自開始執行計畫後，比對5項指標，發現自己也是代謝症候群患者，開始審視生活習慣，找出時間固定運動、選擇原型食物、不吃宵夜。腰圍從108公分降到98公分，還會繼續維持健康生活型態，成為病人的榜樣。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說，代謝症候群的飲食原則為「三少一高」，即少油、少糖、少鹽、高纖維，建議由專業醫療團隊根據個案的健康狀況、生活習慣與體重目標，量身打造個人化的健康管理需求。「如果訂得太嚴格，做不到也沒有意義，慢慢地改變飲食習慣，吃飽、吃巧、吃好。」