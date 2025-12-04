冬令進補吃羊肉爐喝烈酒 男子攝護腺發炎無法排尿

快訊

中央社／ 台中4日電
許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。示意圖／聯合報系資料照片

1名40多歲男子與朋友一起吃羊肉爐，席間又喝烈酒，吃完後整晚如廁10多次，最後甚至無法排尿。醫師表示，進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激發炎，須用藥治療並持續追蹤。

李綜合醫院今天發布新聞稿，泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自述跟朋友吃完羊肉爐後，身體開始不舒服，不斷跑廁所排尿卻一直解不乾淨，想尿卻又排不出來，整夜上廁所10多次，根本無法入睡。

患者表示，除了吃羊肉爐外，席間也喝了烈酒，但本身沒有發燒、腰痛或其他疼痛症狀。黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，使攝護腺腫大壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等。冬季食用當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。

攝護腺發炎常引起頻尿、急尿、排尿灼熱感，嚴重時腫脹會導致疼痛，甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部脹痛。

黃品叡建議，民眾進補後可多喝水，加速代謝並排除體內刺激物。40歲以上男性如果家族史有攝護腺問題，應提早進行攝護腺檢查；50歲以上則建議每年定期檢查一次，維護攝護腺健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

吳舜文新聞獎公布 聯合報獲雙獎 「全球瞭望」拿下國際新聞獎

第39屆吳舜文新聞獎今天舉行頒獎典禮，聯合報在超過500多件作品中，拿下雙獎，獲得國際新聞獎與深度報導獎融媒體類。其中，...

突破限制！北醫附醫多基因篩檢能篩出「慢性病基因」 助提早介入預防

面對慢性病年輕化趨勢，台北醫學大學附設醫院於今年醫療科技展推出「全基因健康檢測計畫」，強調相較過去多集中於單基因突變的檢...

擔心遭排擠…「糖尿病」病名令人不悅 43%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫

根據最新糖尿病年鑑數據，我國已有超過250萬名糖尿病患者，隨著生活型態改變，疾病已有年輕化的趨勢。糖尿病關懷基金會刊登於...

晚餐只吃水果導致高血糖！國健署：30歲就能免費健檢 注意「三高二害」

50歲陳女士平常有運動習慣，為了維持良好體態，都以水果取代晚餐，一次健康檢查，發現糖化血色素過高。65歲黃先生自認身體健...

長庚體系醫療展亮相四大專區 質子治療破8千例、乳癌存活率達99.4%

長庚醫療體系今年以「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」設置四大專區，參與2025醫療科技展，各專區展示...

