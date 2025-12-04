外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，初審通過條文包括外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元的保障金額。
為使外送員每筆訂單有合理保障，外送平台業者使外送員提供外送服務之實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍計，則每分鐘約為4.1元，換算基本報酬約為41至48元，因此明定每單保障金額為45元，以合理保障短時間訂單的基本報酬。
初審通過條文並明定，外送平台業者應建立外送員申訴制度，申訴內容包括報酬金額、計算方式及給付時間等，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員之申訴。
外送專法初審通過，召委廖偉翔等委員拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」、「外送專法過關 外送 店家 全民三贏」等標語合影，並邀請勞動部長洪申翰一起，洪申翰表示「不適合」即先行迴避，委員並拿著標語和全國外送產業工會發言人蘇柏豪自拍合影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言