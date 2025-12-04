外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，委員拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」、「外送專法過關 外送 店家 全民三贏」等標語合影。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，委員拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」、「外送專法過關 外送 店家 全民三贏」等標語合影。記者曾學仁／攝影

立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，初審通過條文包括外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元的保障金額。

為使外送員每筆訂單有合理保障，外送平台業者使外送員提供外送服務之實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以「最低工資法」所定每小時最低工資的1.25倍計，則每分鐘約為4.1元，換算基本報酬約為41至48元，因此明定每單保障金額為45元，以合理保障短時間訂單的基本報酬。

初審通過條文並明定，外送平台業者應建立外送員申訴制度，申訴內容包括報酬金額、計算方式及給付時間等，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員之申訴。

外送專法初審通過，召委廖偉翔等委員拿出「外送專法初審通過 外送員權益到位」、「外送專法過關 外送 店家 全民三贏」等標語合影，並邀請勞動部洪申翰一起，洪申翰表示「不適合」即先行迴避，委員並拿著標語和全國外送產業工會發言人蘇柏豪自拍合影。

立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，召委廖偉翔（左四）等委員拿出標語和全國外送產業工會發言人蘇柏豪（左三）自拍合影。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，召委廖偉翔（左四）等委員拿出標語和全國外送產業工會發言人蘇柏豪（左三）自拍合影。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，召委廖偉翔（左）邀請勞動部長洪申翰（右）一起合影，洪申翰表示「不適合」。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，召委廖偉翔（左）邀請勞動部長洪申翰（右）一起合影，洪申翰表示「不適合」。記者曾學仁／攝影

