B肝帶原未追蹤 免費超音波揪出8公分惡性腫瘤

中央社／ 台北4日電
1名帶原B肝的民眾，已數年疏於檢查，日前腹部超音波，才發現肝臟右葉已有8.2公分大的惡性腫瘤。圖／ingimage
1名帶原B肝的民眾，已數年疏於檢查，日前腹部超音波，才發現肝臟右葉已有8.2公分大的惡性腫瘤。圖／ingimage

1名住在岡山、帶原B肝的民眾，已數年疏於檢查，日前參加肝基會與7-11合作的免費腹部超音波，才發現肝臟右葉已有8.2公分大的惡性腫瘤。醫師提醒，高風險者3到6個月就要追蹤。

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台再度攜手合作，12月1日至31日正式在全台7-ELEVEN門市展開「今年超了沒」公益募款活動，並在今天舉辦起跑記者會。

高雄義大醫院內科部部長戴啟明透過影片分享，10月26日肝基會在高雄7-ELEVEN岡山門市，舉辦免費肝病篩檢暨腹部超音波檢查活動時，就發現1名民眾的肝臟右葉有8.2公分大的腫瘤。剛好隔天自己就有門診，現場人員隨即協助該民眾轉診，進一步確認是惡性腫瘤；幸好癌細胞未轉移，已順利完成手術切除。

戴啟明說，經詢問才知，原來這名民眾有B肝帶原，但因為身體沒有異狀，所以沒有定期追蹤檢查的習慣，以致腫瘤變大而不自覺。他提醒，沒有症狀不代表沒有肝病，肝癌早期幾乎沒有感覺，只能靠定期追蹤檢查才能及早發現，尤其B、C肝帶原者及高風險族群，更要3到6個月就追蹤。

衛生福利部部長石崇良致詞表示，國內十大死因已連續43年都是癌症，其中第2名就是肝癌，經過多年努力，肝癌趨勢已開始下降；其中C肝部分，台灣提前在今年就可以達到世界衛生組織（WHO）訂於2030年達成消除病毒性肝炎目標，「這是很了不起、很不容易做到的」。

對於提前達標原因，石崇良說，有3個重要作為，第1是政策明確、政策清楚；第2是醫療的投入，在全國各地挨家挨戶進行篩檢、苦口婆心勸病人治療追蹤；第3是民間共同合作，透過公私協力、民間倡議提醒民眾重視、接受篩檢治療，是最重要的成功關鍵。

肝基會表示，2025年「今年超了沒-全臺偏鄉免費腹部超音波檢查」募款篩檢起跑活動，12月6日在新竹縣尖石鄉衛生所舉辦，現場將提供約120位民眾進行免費肝病抽血與腹部超音波，歡迎尖石鄉及鄰近地區年滿30歲以上民眾踴躍報名參加。

肝病篩檢 腫瘤 超音波

