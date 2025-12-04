LINE闖關把健康玩進生活 肉肉女腰圍減近10公分

今年26歲的陳姓女子身材圓潤，始終不以為意，被檢查出脂肪肝才驚覺大事不妙，因代謝症候群防治計畫助攻，透過LINE官方群組闖關把健康玩進生活，腰圍減近10公分，重拾健康。

衛生福利部國民健康署連續2年舉辦獎勵活動，鼓勵「代謝症候群防治計畫」的收案民眾，透過飲食及運動改善健康。今年活動首度結合數位互動協助民眾健康管理，成效亮眼，7成參加者改善至少1項健康指標，715人逆轉代謝症候群，陳姓女子是其中一員。

因為家族遺傳、愛吃美食，過去一直維持「圓潤可愛」體態的陳姓女子，今天在2025逆轉代謝成果發表記者會分享，雖然醫師以前常常提醒她注意健康，但她總是笑笑帶過，直到某次健檢報告像警報器狂響，脂肪肝、多項血液數值亮紅燈，被正式診斷為代謝症候群，她才驚覺「該改變了」。

陳姓女子說，醫師推薦報名「代謝症候群防治計畫」與「2025逆轉代謝健康加值」活動，加入官方LINE群組挑戰任務。每天拍照記錄飲食，每週至少5天運動30分鐘，漸漸地，她發現腰圍少了快10公分，空腹血糖和血脂都往好的方向，血壓也變乖，成功把代謝症候群踢出門外。

開業診所醫師廖健良的診所是參與「代謝症候群防治計畫」合約院所之一，執行計畫後，赫然發現自己也是代謝症候群患者，改變生活習慣，參加官方LINE群組玩任務，邀請病人報名活動一起參與。廖健良有感而發，健康是自己的責任，不論是醫師、病人，都要為自己的健康把關。

代謝症候群是百病之源，根據衛福部調查，台灣前10大死因多與慢性病有關，包括高血壓、心血管疾病與糖尿病等，根源多來自代謝症候群。三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），若有3項以上，即是罹患代謝症候群。

國健署連續2年辦理獎勵活動，收案進入「代謝症候群防治計畫」的民眾就有資格參加，只要健康指標改善者即有抽獎機會。今年超過5000名參賽者，至9月30日活動截止，7成至少改善1項指標，近5成改善腰圍過粗或降低身體質量指數（BMI）。

另外，近4成改善3項（含）以上或糖化血色素指標，更有715人已成功擺脫代謝症候群風險。國健署長沈靜芬呼籲逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害，迄今已協助超過48萬民眾利用代謝症候群防治計畫，進行健康管理，遠離代謝症候群。