快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

LINE闖關把健康玩進生活 肉肉女腰圍減近10公分

中央社／ 台北4日電

今年26歲的陳姓女子身材圓潤，始終不以為意，被檢查出脂肪肝才驚覺大事不妙，因代謝症候群防治計畫助攻，透過LINE官方群組闖關把健康玩進生活，腰圍減近10公分，重拾健康。

衛生福利部國民健康署連續2年舉辦獎勵活動，鼓勵「代謝症候群防治計畫」的收案民眾，透過飲食及運動改善健康。今年活動首度結合數位互動協助民眾健康管理，成效亮眼，7成參加者改善至少1項健康指標，715人逆轉代謝症候群，陳姓女子是其中一員。

因為家族遺傳、愛吃美食，過去一直維持「圓潤可愛」體態的陳姓女子，今天在2025逆轉代謝成果發表記者會分享，雖然醫師以前常常提醒她注意健康，但她總是笑笑帶過，直到某次健檢報告像警報器狂響，脂肪肝、多項血液數值亮紅燈，被正式診斷為代謝症候群，她才驚覺「該改變了」。

陳姓女子說，醫師推薦報名「代謝症候群防治計畫」與「2025逆轉代謝健康加值」活動，加入官方LINE群組挑戰任務。每天拍照記錄飲食，每週至少5天運動30分鐘，漸漸地，她發現腰圍少了快10公分，空腹血糖和血脂都往好的方向，血壓也變乖，成功把代謝症候群踢出門外。

開業診所醫師廖健良的診所是參與「代謝症候群防治計畫」合約院所之一，執行計畫後，赫然發現自己也是代謝症候群患者，改變生活習慣，參加官方LINE群組玩任務，邀請病人報名活動一起參與。廖健良有感而發，健康是自己的責任，不論是醫師、病人，都要為自己的健康把關。

代謝症候群是百病之源，根據衛福部調查，台灣前10大死因多與慢性病有關，包括高血壓、心血管疾病與糖尿病等，根源多來自代謝症候群。三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），若有3項以上，即是罹患代謝症候群。

國健署連續2年辦理獎勵活動，收案進入「代謝症候群防治計畫」的民眾就有資格參加，只要健康指標改善者即有抽獎機會。今年超過5000名參賽者，至9月30日活動截止，7成至少改善1項指標，近5成改善腰圍過粗或降低身體質量指數（BMI）。

另外，近4成改善3項（含）以上或糖化血色素指標，更有715人已成功擺脫代謝症候群風險。國健署長沈靜芬呼籲逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害，迄今已協助超過48萬民眾利用代謝症候群防治計畫，進行健康管理，遠離代謝症候群。

醫師 脂肪肝 LINE

延伸閱讀

散熱新兵強悍！邁科(6831)

網路販賣動物用藥品已違法 新北抓4案開罰36萬元

成人展和AV女優親密互動 他竟遭網友肉搜公審...始作俑者下場曝

咖啡喝錯會出事！醫曝3習慣恐讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門

相關新聞

政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

行政院會拍板4年期240億元「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉由計畫，至少...

中度磁暴持續15小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天指出，今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通...

付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰，發生山難死亡，蔡姓領隊是否未盡責引發山友熱議，資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管...

冬令進補吃羊肉爐喝烈酒 男子攝護腺發炎無法排尿

1名40多歲男子與朋友一起吃羊肉爐，席間又喝烈酒，吃完後整晚如廁10多次，最後甚至無法排尿。醫師表示，進補又喝烈酒，導致...

立院初審通過 攻擊鐵路人員最高關3年、罰30萬

台鐵列車上員工遭暴力攻擊事件層出不窮，今年截至11月中已累計發生14起，立院交通委員會今日初審通過《鐵路法》修正草案，修...

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，初審通過條文包括外送平台業者給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。