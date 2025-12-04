政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

行政院會拍板4年期240億元「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉由計畫，至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力；另外，政院也拍板相關修法，未來所有藥品若有供應不足之虞，都能啟動專案製造輸入。

近年藥物供應因全球化趨勢造成單一化危機，新冠肺炎期間曾因航運等因素，造成全球多項藥物短缺，藥物供應也從公衛議題提升至國家安全。衛福部今赴行政院會報告「國家藥物韌性發展計畫」，以及「藥事法」部分條文修正草案及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案。

行政院長卓榮泰指出，「國家藥物韌性發展計畫」將自明年啟動至2029年，該計畫將推動五大核心目標與六大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

針對計畫目標，衛福部表示，預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應；整合產學研力量提升國產學名藥信任與使用，完善公共衛生應變能量；並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，同時強化法規及國際合作。

衛福部長石崇良說，國內目前約有30家原料藥廠、144家製藥廠，但國產原料藥使用率僅16.8％，必要藥品中約64％仰賴進口，顯示供藥韌性相當脆弱，盼計畫能提升原料藥廠、學名藥廠及藥廠自製能力，明年已編列54億4800萬元，希望朝野立委儘快審議此項預算。

針對計畫將設置藥物韌性基金與專章，石崇良說明，將檢討「醫藥生技產業發展條例」，業界建議在條例中增設「公益性專章」，將國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，將與經濟部共同研議基金來源與規模。

至於藥廠因成本考量退出台灣，石崇良說，健保署今年已調整藥品支付標準，對稀缺原廠藥與國產原料藥提供加價措施。

此外，衛福部也修正藥事法，規範持有必要藥品許可證的藥商應定期申報藥品的製造、輸入及供應情形；放寬「非必要藥物」專案核准，具有許可證的藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，並且得採限制措施；增訂為因應重大影響公衛情事需要之藥品適用專案核准規定。

因應藥事法修正，藥害救濟法也配套修正，將因應有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公衛情事，得專案核准之藥品，納入適用藥害救濟制度。