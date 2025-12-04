快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／行政院提供
衛福部長石崇良。圖／行政院提供

行政院會拍板4年期240億元「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部石崇良表示，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉由計畫，至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力；另外，政院也拍板相關修法，未來所有藥品若有供應不足之虞，都能啟動專案製造輸入。

近年藥物供應因全球化趨勢造成單一化危機，新冠肺炎期間曾因航運等因素，造成全球多項藥物短缺，藥物供應也從公衛議題提升至國家安全。衛福部今赴行政院會報告「國家藥物韌性發展計畫」，以及「藥事法」部分條文修正草案及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案。

行政院長卓榮泰指出，「國家藥物韌性發展計畫」將自明年啟動至2029年，該計畫將推動五大核心目標與六大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

針對計畫目標，衛福部表示，預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應；整合產學研力量提升國產學名藥信任與使用，完善公共衛生應變能量；並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心，同時強化法規及國際合作。

衛福部長石崇良說，國內目前約有30家原料藥廠、144家製藥廠，但國產原料藥使用率僅16.8％，必要藥品中約64％仰賴進口，顯示供藥韌性相當脆弱，盼計畫能提升原料藥廠、學名藥廠及藥廠自製能力，明年已編列54億4800萬元，希望朝野立委儘快審議此項預算。

針對計畫將設置藥物韌性基金與專章，石崇良說明，將檢討「醫藥生技產業發展條例」，業界建議在條例中增設「公益性專章」，將國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，將與經濟部共同研議基金來源與規模。

至於藥廠因成本考量退出台灣，石崇良說，健保署今年已調整藥品支付標準，對稀缺原廠藥與國產原料藥提供加價措施。

此外，衛福部也修正藥事法，規範持有必要藥品許可證的藥商應定期申報藥品的製造、輸入及供應情形；放寬「非必要藥物」專案核准，具有許可證的藥品有供應不足之虞時，得專案核准製造或輸入，並且得採限制措施；增訂為因應重大影響公衛情事需要之藥品適用專案核准規定。

因應藥事法修正，藥害救濟法也配套修正，將因應有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公衛情事，得專案核准之藥品，納入適用藥害救濟制度。

藥品 行政院 石崇良 衛福部 健保署

延伸閱讀

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

「今年超了沒？」上超商這動作撿回一命 肝基會與7-ELEVEN再度合作

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

相關新聞

政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

行政院會拍板4年期240億元「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉由計畫，至少...

中度磁暴持續15小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天指出，今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通...

付錢不等於安全！資深山岳安全教官揭台灣商業登山亂象

新北市郭姓退休校長跟團登玉山後四峰，發生山難死亡，蔡姓領隊是否未盡責引發山友熱議，資深山岳安全教官江宇川指出，現行登山管...

冬令進補吃羊肉爐喝烈酒 男子攝護腺發炎無法排尿

1名40多歲男子與朋友一起吃羊肉爐，席間又喝烈酒，吃完後整晚如廁10多次，最後甚至無法排尿。醫師表示，進補又喝烈酒，導致...

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

立法院社福及衛環委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」，下午外送專法初審通過，初審通過條文包括外送平台業者給付...

B肝帶原未追蹤 免費超音波揪出8公分惡性腫瘤

1名住在岡山、帶原B肝的民眾，已數年疏於檢查，日前參加肝基會與7-11合作的免費腹部超音波，才發現肝臟右葉已有8.2公分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。