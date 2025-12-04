測速照相設備設置標準 警政署：半年內通盤檢討

快訊

中央社／ 台北4日電

立委關切，台灣每千公里有82.8支測速照相機，設置密集度偏高，質疑這並非交通安全萬靈丹。警政署今天說，半年內就測速照相設備設置原則與調整標準通盤檢討。

立法院交通委員會今天邀請交通部就「行人優先交通安全行動綱領」實施2年來改善「行人地獄」具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討進行專題報告，國民黨立委黃健豪、魯明哲，民進黨立委林俊憲、陳素月等多名立委質詢時都提出關切。

藝人陳為民日前在臉書發文稱台灣道路測速照相機密度高是國恥，黃健豪今天詢問交通部長陳世凱是否曾收過超速罰單，陳世凱坦承，有收過。

林俊憲表示，112年光是六都與國道警察局舉發件數逾2300萬件，他質疑，台灣人是愛超速，不遵守交通規則，或是道路設計有問題。他認為處罰應該是最後手段。

魯明哲則引述警政單位統計，今年1至11月A1事故肇因屬於駕駛部分，超速排名第24名，更提到測速照相全球統計網統計，台灣每千公里有82.8支測速照相機，日本僅有0.27支，新加坡為26.99支，台灣設置密集度偏高，質疑測速照相機並非是交通安全萬靈丹。

內政部警政署表示，將研擬測速照相設備設置及調整標準，現行設置標準是以易肇事率或易違規率，未來評估朝量化方式，但會優先從工程改善著手，半年內邀集各警政機關與地方政府進行通盤檢討。

對於林俊憲要求交通部評估訂定測速照相設備標準指引，陳世凱表示，「可以討論，但要與內政部討論」，他解釋，由於實際上執法是由內政部負責，需要尊重執法單位想法及地方政府。

測速 交通部長 林俊憲

