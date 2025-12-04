快訊

中度磁暴持續15小時 衛星導航、無線電通訊恐短暫中斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。圖／擷取自中央氣象署太空天氣作業辦公室
今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。圖／擷取自中央氣象署太空天氣作業辦公室

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天指出，今（4日）凌晨2時發生中度磁暴，預計持續時間15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署指出，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區(AR4299)於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件，持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，於台灣時間12月4日2時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

可能造成影響，氣象署指出，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

此外，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

