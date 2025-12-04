AI醫療科技亮點多 裸藥錠辨識2秒判讀200顆

因應醫療人力不足，導入AI輔助，是今年醫療科技展亮點，馬偕醫院引進裸錠藥物AI辨識機，2秒辨別200顆藥，不讓藥師挑藥成鬥雞眼；長庚醫院智慧疼痛偵測，讓醫護工作更省力。

2025台灣醫療科技展今天登場，吸引多家醫療機構及資通訊廠商參展，包括AI病理切片輔助判讀、智能健康監測照護系統、病症偵測系統、類似醫護小幫手或病患助理的軟硬體；其中馬偕醫院導入裸錠藥物AI辨識機，優化智慧藥事作業流程，預計明年正式臨床使用。

病人因病況改變、處置取消、手術延期等，醫院常有已調劑卻尚未給藥、需退回藥局入庫管理的「回藥錠」。散裝錠劑脫離原包裝，許多常用錠劑是幾乎長得一模一樣的白色小藥丸，體積小、藥品名稱都極為相似，需仰賴藥師逐顆反覆比對確認歸庫，既耗時又費力。

馬偕醫院藥劑部主任陳智芳今天在展區現場接受媒體聯訪時表示，馬偕醫院每天藥局處方量約6000筆，其中大約有120筆會異動，藥師每天要處理的分包機退藥多達1000顆，藥師總處理到眼花撩亂，為了改善藥師工作品質，未來將導入智慧化AI辨識機。

陳智芳說，這是運用影像比對與AI分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，最大量一次辨識200顆裸錠，2秒內完成藥品雙面正確判讀，正確性高達98%；辨識機有警示功能，提醒外觀相似藥品混入，避免外觀、名稱近似藥品錯置，使藥師核對與退藥時更安心。

長庚醫院展出氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、乳癌關懷小幫手、智慧疼痛偵測等多項臨床系統，已在院內全面推動，協助流程優化，縮短病人就醫時間、讓醫護工作更省力，提高安全性與流程透明化。氣送整合系統上線後，病人出院時間縮短至1小時內完成。

AI病理切片分析領域應用蓬勃發展，台灣大腸癌發生率高，國泰醫院「大腸內視鏡病理切片AI」未來可望提供醫師判讀病理玻片前輔助，自動辨識癌症與癌前病變區域，幫助迅速聚焦微小異常病變，提高準確性和效率，減輕病理科醫師負擔。

國泰醫院將目光看向國內足部疼痛疾病盛行率約25%到30%，因足部疾患衍生的跌倒或照護，更是重要的公共衛生議題，攜手台科大研究團隊，成功研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套形式取代傳統鞋墊式量測裝置。

國泰醫院評估，這項技術是人工智慧與紡織感測技術的跨域整合，也為足部健康監測領域提供創新解決方案。可望應用於臨床病人的復健與步態監測、高齡族群跌倒預防與風險預測、運動員足部壓力評估與訓練回饋，及智慧穿戴式健康照護市場等領域。