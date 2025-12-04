醫美免評鑑 台大院長：相關學會應拿出負責決心

快訊

中央社／ 台北4日電

衛福部修法整頓醫美亂象引起部分醫界反彈，目前達成醫美診所輔導認證取代評鑑等共識，擬明年元旦上路。台大醫院院長余忠仁今天說，醫美相關學會應拿出對國人真正負責的決心。

近年醫美事故頻傳，衛生福利部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，強制關閉醫學系畢業後直接投入醫美（俗稱「直美」）的路徑，盼遏止亂象。

但未來醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY）、醫美診所執行高風險手術須通過評鑑等新制，引發部分醫界反彈，衛福部連續2週與相關醫界團體開會溝通，達成多項共識。

共識包括民國108年後畢業者都得接受PGY訓練；可執行醫美手術專科醫師將擴為11個大外科，納入家醫等；已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得美容處置如打雷射等資格；輔導認證取代強制評鑑。

「2025台灣醫療科技展」今天起連續4天舉行，台大醫院今年與台灣大學共同展出多項尖端醫療科技成果，余忠仁在開幕儀式後接受媒體聯訪指出，輔導認證也一樣，重點是要確定院所有好的管理辦法，且人員具備一定資格，在作業時應考慮病人安全。

余忠仁說，畢竟醫美確實跳脫於現在對醫院及診所的管理範圍，屬於另外創造出的一個領域，但最後還是應該要回到醫療本身實際規範，這樣對民眾健康才是最大的維護，醫美相關學會據他所知有6個，應該都要拿出對國人真正負責的決心。

至於輔導認證的管理力道會不會不夠，余忠仁認為，「至少開始管理」，凡事總要從頭開始，輔導最後還是要取得認證，過程應該都要有一定的標準化及公信力。

余忠仁強調，相關訓練及措施還是必要，比方說重大手術規範、接受外科訓練等，尤其家庭醫學科醫師過去訓練不在這一塊，他聽過有家醫科醫師跑去外科當住院醫師，2年後就轉行做醫美，所以接受正規訓練達到一定能力才能執業，這是基本條件及要求，就算一個醫師擁有兩個專科也行，經過一定資歷及認證即可。

